ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருந்தவர் கேரளாவில் கைது
ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருந்தவர் கேரளாவில் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
திருச்சூர்: பிரபல தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக, தமிழகத்தை பூர்வீகமாகக் கொண்ட, 27 வயது இளைஞரை கேரள போலீசார் கைது செய்தனர்.
பஞ்சாபின் பாசில்கா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தலைமையிலான கும்பல், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பாலிவுட் பிரபலங்களை மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொலை, போதைப்பொருள், ஆயுத கடத்தல் போன்ற குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது. குஜராத்தின் சபர்மதி சிறையில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் அடைக்கப்பட்டாலும், அங்கிருந்தபடி ரகசிய நெட்வொர்க் மூலம் குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், கேரளாவில் வசிக்கும் நபர், ‘டெலிகிராம்’ போன்ற செயலிகள் மூலம் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக அம்மாநில போலீசை மத்திய உளவுத்துறை எச்சரித்தது. இதன்படி, கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தின் ஒற்றப்பாலம் பகுதியில் ஒரு கடையில் பணிபுரிந்த, 27 வயது இளைஞரை போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர்.
அவர், பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருப்பதை உறுதி செய்த பின், அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். விசாரணையில், கைதானவர் மஹாராஷ்டிராவின் நவி மும்பையைச் சேர்ந்த குருமூர்த்தி என்பது தெரிய வந்தது. தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட அவர், யாருக்கும் சந்தேகம் வராத வகையில், அங்குள்ள கடைகளில் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
பாலிவுட் பிரபலங்களை மிரட்டுவது தொடர்பான திட்டங்களிலும், நடிகர் டைகர் ஷெராப் மீதான துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்குப் பின்னணியில் உள்ள கும்பலுடனும் குருமூர்த்தி உரையாடியதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். அவர் மீது, ‘உபா’ எனப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப்பதிந்த போலீசார், சிறையில் அடைத்தனர்.