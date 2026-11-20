தாவூத் இப்ராஹிம் கும்பலை சேர்ந்த ரவுடி உ.பி.,யில் நடந்த என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொலை
தாவூத் இப்ராஹிம் கும்பலை சேர்ந்த ரவுடி உ.பி.,யில் நடந்த என்கவுன்டரில் சுட்டுக்கொலை
ADDED : நவ 20, 2026 04:03 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் அமைச்சர் ஒருவரின் அலுவலகத்திற்கு வெளியே நடந்த கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவரும், நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராகிமுடன் தொடர்புடையவர் என கருதப்படும், நசீம் துர்ராணி என்பவரை, உத்தரபிரதேச மாநிலம், புலந்த்ஷஹாரில் நடந்த என்கவுன்டரில், டில்லி போலீசார் இன்று (நவ.,20) சுட்டுக்கொன்றனர்.
வடகிழக்கு டில்லியில் உள்ள சோனியா விஹார் பகுதியில், சட்டத்துறை அமைச்சர் கபில் மிஷ்ராவின்அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இந்த இடத்திற்கு அருகே கடந்த, 16ம் தேதி, சமீர் என்பவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். இது குறித்து டில்லி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
சம்பவத்தன் போது, நசீம் துர்ராணியால் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட சமீர், உயிர் தப்புவதற்காக போராடியுள்ளார். இந்த மோதலில், துப்பாக்கியால் நசீம், 16 ரவுண்டுகள் சுட்டுள்ளார். மோதலின் முடிவில், சமீர் கொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நசீம் துர்ராணியை, போலீசார் சந்தேகித்து, அவரை கண்காணித்து வந்தனர். நசீம் துர்ராணி, பிரபல நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்பராஹிம் கும்பலை சேர்ந்தவர் என்றும் கூறப்படுகிறது.
நசீம் மீது, 25க்கும் மேற்பட்ட, கொலை, கொலை முயற்சி, ஆள் கடத்தல் வழக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. இது தொடர்பாக உத்தரபிரதேச மாநில போலீஸாரின் உதவியும் நாடப்பட்டது.
காசியாபாதில் நடந்த கொலை வழக்கில், நசீம் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் பற்றி, துப்பு கொடுப்பவருக்கு, 50 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு தொகையும் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இது தவிர, டில்லியில் தனித்தனியே நடந்த இரண்டு கொலை வழக்குகளிலும் நசீம் தேடப்பட்டு வந்தார்.
கனடாவில் வசிக்கும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பயங்கரவாதி சோட்டா ஷகீலின் அறிவுரைப்படி, தற்போது திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள, பிபரல தாதா சோட்டா ராஜனை கொல்வதற்கும் நசீம் முயற்சித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், உத்தரபிரதேச போலீசாரின் உதவியுடன், டில்லி மற்றும் நொய்டா சிறப்பு அதிரடிப்படையினர், உத்தரபிரததேச மாநிலம் புலந்த்ஷஹரில், நசீமை சுற்றி வளைத்தனர். போலீசாரிடம் இருந்து தப்பிக்க முயன்ற நசீமை, சுற்றிவளைத்து போலீசார் பதிலடி கொடுத்தனர். இதில், நசீம் துர்ரானி கொல்லப்பட்டார்.
இச்சம்பவம் குறித்து தொடர் விசாரணை நடந்து வருகிறது.