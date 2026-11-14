தாயின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்ற ரவுடி ரவி பூஜாரி

UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
உடுப்பி: பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் உள்ள ரவுடி ரவி பூஜாரி, தாயின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் உடுப்பிக்கு வந்தார்.
உடுப்பி மாவட்டம், மல்பேவை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி ரவி பூஜாரி. இவர் மீது கர்நாடகா, மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொலை, கொள்ளை என, 100க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன.
இவர், 2020ம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்க நாடான செனகலில் இருந்து கர்நாடக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவரது தாய் சுசீலா, 86, கடந்த 12ம் தேதி இரவு மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். தாயின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்க அனுமதிக்கும்படி ரவி பூஜாரி, பெங்களூரு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம் நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்கியது.
இதையடுத்து, பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் இருந்து ரவியை, ஆயுதப்படை போலீசார் பலத்த பாதுகாப்புடன் வேனில் நேற்று முன்தினம் இரவு அழைத்து சென்றனர். நேற்று காலையில் உடுப்பி மல்பே பகுதியில் உள்ள அவரது தாயின் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தனர்.
தாயின் உடலை பார்த்து ரவி அழுதார். மீண்டும் அவரை, போலீசார் தங்கள் வாகனத்தில் ஏற்றி, சிறைக்கு அழைத்து சென்றனர்.