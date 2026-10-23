சி.ஐ.எஸ்.எப்., வீரருக்கு ரூ.10,000 பரிசு

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
புதுடில்லி: டில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில், படிக்கட்டுகளில் துரத்திச் சென்று சந்தேக நபரை பிடித்த மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை வீரருக்கு, பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் 10,000 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
டில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில், சி.ஐ.எஸ்.எப்., எனப்படும் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையினர், பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த, 17ம் தேதி ஜூம்மா மசூதி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த சி.ஐ.எஸ்.எப்., வீரர் அபிஷேக் வர்மா, ஒரு பயணி சோதனை சாவடியை கடந்து ஒரு பையுடன் ஓடினார். அவரை விரட்டிச் சென்ற அபிஷேக், மாடிப்படிகளிலும் மின்னல் வேகத்தில் பாய்ந்து சென்று அந்தப் பயணியை பிடித்தார். அந்தப் பயணி வைத்திருந்த பையில், தங்கத் துகள்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, உள்ளூர் போலீசில் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
இந்தக் காட்சிகளை சில பயணியர் தங்கள் மொபைல் போனில், ‘வீடியோ’ எடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டனர். அந்த வீடியோ வேகமாக பரவியது.
இந்நிலையில், வீரர் அபிஷேக் வர்மாவின் சமயோஜித புத்தி மற்றும் துணிச்சலைப் பாராட்டி, பாராட்டுச் சான்றிதழ் மற்றும் 10,000 ரூபாய் பரிசை, சி.ஐ.எஸ்.எப்., தலைவர் பிரவீர் ரஞ்சன் வழங்கினார்.
அசாம் மாநிலம் மேற்கு கார்பி ஆங்லோங் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அபிஷேக் வர்மா, 2018-ம் ஆண்டு மே மாதம் சி.ஐ.எஸ்.எப்.,பில் சேர்ந்தார்.