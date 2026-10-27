ரூ.1.25 கோடி கஞ்சா லாரியுடன் பறிமுதல்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
குருகிராம்: லாரியில் கடத்திச் சென்ற, 1.25 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 673 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இரண்டு பேரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்துக்கு, லாரியில் கஞ்சா கடத்திச் செல்வதாக, ஹரியானா போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, குருகிராம் 65வது செக்டார் போலீஸ் சப் – இன்ஸ்பெக்டர் அருண் தலைமையில், குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதிரடி வாகன சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, ராஜஸ்தான் பதிவு எண் கொண்ட டாடா லாரியில், பிளாஸ்டிக் துகள்கள் மூட்டைகளுக்கு அடியில் கஞ்சா மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதில் மொத்தம், 673 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. லாரியுடன் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், லாரி டிரைவர் சபீர்,34, கிளீனர் சனாவர்,19, ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
இருவரும் ராஜஸ்தான் மாநிலம், கைர்தால் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் மீது, சதர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டப் பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. நீதிமன்றத்தில் இருவரும் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். இருவரிடமும் 10 நாட்கள் விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
குருகிராம் குற்றப்பிரிவு உதவி கமிஷனர் நவீன் சர்மா கூறியதாவது:
லாரி தனக்கு சொந்தமானது என்றும், சனாவரை மாதம் 20,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு வைத்திருந்ததாகவும், சபீர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். மேலும், கஞ்சாவை கொண்டு செல்ல, தனக்கு அறிமுகமான ஒருவர், இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்ததையும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே இருமுறை பிளாஸ்டிக் துகள்கள் மற்றும் பிற பொருட்களுக்கு அடியில் கஞ்சாவை மறைத்து கடத்திச் சென்றுள்ளதும், மூன்றாவது முறையாக கடத்திச் சென்ற போது மாட்டிக் கொண்டதும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இந்தக் கஞ்சா எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது, யாரிடம் ஒப்படைக்க எடுத்து செல்லப்பட்டது என்பது குறித்தும், இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்தும் விசாரித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.