கல் குவாரி உரிமையாளர் வீட்டில் சோதனை: ரூ.20 கோடி ரொக்கம்; 15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்
கல் குவாரி உரிமையாளர் வீட்டில் சோதனை: ரூ.20 கோடி ரொக்கம்; 15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:49 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:00 PM
கொல்கட்டா: மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பூம் மாவட்டத்தில், முன்னாள் அரசு பஸ் டிரைவரும், கல் குவாரி உரிமையாளருமான மினார் மண்டல் என்பவரின் வீட்டில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில், 20 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான ரொக்கம் மற்றும் 15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேற்கு வங்கத்தில், முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. பிர்பூம் மாவட்டத்தில் சட்டவிரோத கல் குவாரிகளால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டது தொடர்பாக போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, டியூச்சா கிராமத்தில் உள்ள மினார் மண்டல் என்பவரின் வீட்டில் நேற்று சோதனை நடத்தப்பட்டது.
அப்போது, தலா ஒரு கிலோ எடை கொண்ட 14 தங்கக் கட்டிகள், 100 கிராம் எடை கொண்ட 10 தங்க பிஸ்கட்டுகள் என மொத்தம் 15 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தற்போதைய சந்தை மதிப்பில் இதன் மதிப்பு 21.5 கோடி ரூபாய் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.
மேலும், மூட்டைகளில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரொக்கப் பணம் கைப்பற்றப்பட்டு எண்ணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று வரை ரொக்கப் பணத்தின் எண்ணிக்கை 20 கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சோதனைக்கு பின் மினார் மண்டல் மற்றும் அவரது மகன் கைது செய்யப்பட்டனர். இருவரிடமும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.