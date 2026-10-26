ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்க ரூ.2.12 லட்சம் கோடி ஒப்புதல்
ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்க ரூ.2.12 லட்சம் கோடி ஒப்புதல்
ADDED : அக் 26, 2026 08:38 PM
புதுடில்லி: நம் முப்படைகளுக்கு, 2.12 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்க, ராணுவ கொள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், ராணுவ அமைச்சருமான ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் ராணுவ கொள்முதல் கவுன்சில் கூட்டம் டில்லியில் இன்று (அக்.,26) நடந்தது. இதில், 2.12 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ராணுவத்துக்கு அதிக சுமைகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள், தானியங்கி பீரங்கி அமைப்புகள், இலகுரக பல்நோக்கு ஹெலிகாப்டர்கள், மிக குறுகிய தொலைவு வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை அமைப்புகள், ஆளில்லா விமான எதிர்ப்பு அமைப்புகள், கண்காணிப்பு ட்ரோன்கள் மற்றும், ‘காமிகேஸ்’ எனப்படும், நீண்ட தொலைவு பயணிக்கும், ‘ட்ரோன்’கள் உள்ளிட்டவற்றை வாங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தளவாடங்கள், சவாலான நிலப்பரப்புகளில் படைகளின் நகர்வு மற்றும் தளவாடப் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதுடன், இலக்குகளை தாக்கும் திறனையும் அதிகரிக்கும். அதேபோல், கடற்படைக்கு எதிரி ஏவுகணைகளின் தாக்குதலை திசைத் திருப்ப உதவும், ‘ஆக்டிவ் ஆப்போர்டு டிகாய்’ எனப்படும் பாதுகாப்பு அமைப்பு உள்ளிட்ட முக்கிய தளவாடங்களை வாங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நம் விமானப்படைக்கு, ஹெலிகாப்டர்கள், வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், ஆயுதங்கள் மற்றும் ‘மொபைல் எக்ஸ் பேண்ட் டாப்ளர்’ வானிலை ரேடார் அமைப்புகளை வாங்கவும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தொகையில், 82 சதவீத உபகரணங்கள், உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் இருந்து வாங்கப்பட உள்ளன.