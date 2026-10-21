ரூ.22 லட்சம் சைபர் மோசடி இருவர் கைது

UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM
புதுடில்லி: வடகிழக்கு டில்லியில், 22.5 லட்சம் ரூபாய் சைபர் மோசடி வழக்கில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இணைய தளத்தின் மூலம் ஆன்லைன் முதலீடு மற்றும் அதிக லாபம் சம்பாதித்து தருவதாக விளம்பரம் செய்து, பல்வேறு மோசடிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. இதே போல விளம்பரத்தை பார்த்து, துாண்டப்பட்டு, டில்லியை ஒருவரிடம் 22.5 லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் மோசடியாக அபகரித்தனர்.
இது தொடர்பாக, போலீசாரிடம், ஏமாற்றப்பட்ட நபர் புகார் செய்தார். இது குறித்து வழக்கு பதிந்து இணையவழி மோசடி குறித்து போலீசார் விசாரித்தனர்.
பண பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்ததில், மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் ஒரு லட்சம் ரூபாய், ராஜ்குமார், 34 என்பவரின் வங்கிக்கணக்கிற்கு சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, உத்தரபிரதேச மாநிலம், மதுராவில் பதுங்கியிருந்த ராஜ்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர். தன் மைத்துடன் விபின் குமார், 29 என்பவரின் துண்டுதால் 15 ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்டு, அந்த வங்கிக் கணக்கை துவக்கியதாக ராஜ்குமார் ஒப்புக் கொண்டார். இதையடுத்து, விபின் குமாரை, உத்தரபிரதேச மாநிலம் தப்பால் பகுதியில் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதில் தொடர்புடைய கும்பல் குறித்து போலீசார் மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர்.