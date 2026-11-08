ரூ.22 கோடி'ஆன்லைன்' வாயிலாக அபேஸ்; அரசு கஜானாவிலும் புகுந்தது நைஜீரியா கும்பல்
ரூ.22 கோடி'ஆன்லைன்' வாயிலாக அபேஸ்; அரசு கஜானாவிலும் புகுந்தது நைஜீரியா கும்பல்
ADDED : நவ 08, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 08, 2026 06:27 PM
- நமது நிருபர் குழு-
புதுச்சேரி அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரி வங்கி கணக்கிலிருந்து, 8.85 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்ட நிலையில், தமிழகம் முழுதும் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ் உள்ள பல்வேறு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு சொந்தமான வங்கி கணக்குகளில் இருந்து, 22 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அரசு பணம் டிஜிட்டல் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ள தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கேற்ப, உலகளவில் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாகி வரும் நிலையில், மோசடி, நிதி திருட்டு போன்ற சம்பவங்களும் டிஜிட்டல் வாயிலாக சரளமாக நடந்து வருகிறது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய், அப்பாவி மக்களின் வங்கி கணக்குகளில் இருந்து, டிஜிட்டல் மோசடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில், இருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில், டிஜிட்டல் மோசடி தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணிகளில், மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.
இந்நிலையில், இதுநாள் வரை முதியவர்கள், தனியார் நிறுவனங்கள், அப்பாவி மக்களை மட்டுமே குறி வைத்து நடந்த டிஜிட்டல் மோசடி, சில தினங்களாக அரசு துறைகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
புதுச்சேரி, கோரிமேட்டில் இயங்கி வரும் அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கு, இந்திரா சதுக்கம் அருகே உள்ள எச்.டி.எப்.சி., வங்கியில் உள்ளது.
இந்த கல்லுாரியில், பேராசிரியர்கள், டாக்டர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் 260 பேருக்கு தீபாவளியை முன்னிட்டு, 3 மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்குவதற்காக, 8.16 கோடி ரூபாய் நிதி விடுவிக்கப்பட்டு, அரசு கருவூலம் மூலம் பல் மருத்துவ கல்லுாரியின் எச்.டி.எப்.சி., வங்கி கணக்கிற்கு, நவ., 3ம் தேதி இரவு வரவு வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கல்லுாரி நிர்வாக வங்கி கணக்கில் ஏற்கனவே இருந்த பணத்துடன் சேர்த்து, 8 கோடியே 85 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 962 ரூபாய் திடீரென மாயமானது. கருவூலத்தில் இருந்து வரவு வைக்கப்பட்ட 2 மணி நேரத்தில் பணம் டிஜிட்டல் முறையில் திருடப்பட்டது. இது குறித்து, கல்லுாரி நிர்வாகம் அளித்த புகாரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினர்.
அரசு மருத்துவ கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கில் இருந்து மாயமான பணம், வரவு வைக்கப்பட்ட சில வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு, 1.50 கோடி ரூபாய் உடனடியாக மீட்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில், மோசடி கும்பல், சென்னை, கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் இருந்து செயல்பட்டது தெரிய வந்ததால், சைபர் கிரைம் போலீசார் அங்கு முகாமிட்டு விசாரணை நடத்தினர்.
இந்நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடைய திருப்பூரை சேர்ந்த சிராஜூதீன் மனைவி பசிரியா, 39, கோவையை சேர்ந்த முகமது ஹஜா நஜூபுதீன், 55, ஆகியோரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்து, புதுச்சேரி சிறையில் அடைத்தனர்.
அவர்கள் வங்கி கணக்கு துவங்கி, வங்கி பரிவர்த்தனை மற்றும் ஏ.டி.எம்., கார்டுகளை மற்ற நபர்களிடம் ஒப்படைத்து, கமிஷன் தொகை பெற்றதும், மோசடி பணத்தை தொடர்புடைய நபர்களிடம் வழங்கியதும், இந்த மோசடியின் பின்னணியில் நைஜீரிய டிஜிட்டல் மோசடி கும்பல் இருப்பதும் தெரியவந்தது.
புதுச்சேரியை தொடர்ந்து, நைஜீரிய மோசடி கும்பல், தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ் வரும், ஊராட்சி ஒன்றியங்களின் வங்கி கணக்கில் இருந்து நிதியை, டிஜிட்டல் மோசடி செய்திருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் அரசு நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வங்கி கணக்குகளில் ஊடுருவி, மூன்று ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் இருந்து மட்டும், 22.10 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. நைஜீரியாவிலிருந்து இந்த டிஜிட்டல் மோசடி நடந்திருக்கலாம் என, முதல்கட்ட சைபர் கிரைம் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
மத்திய, மாநில அரசுகளின் நிதி உதவியுடன் தமிழகத்தில் உள்ள ஊராட்சிகளில் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, 15-வது நிதிக்குழு மானியத்தில் ஊரக பகுதிகளில் தலா, 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சுகாதார நல மைய கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த திட்டத்துக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்காக, ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் மாநில அளவிலான ஒற்றை மையக்கணக்கு பராமரிக்கப்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வாயிலாக பணிகள் நிறைவடைந்ததற்கான அறிக்கை அளிக்கப்பட்ட பின்னரே இந்த நிதி விடுவிக்கப்படும்.
தொடர்ந்து, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் வாயிலாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படும். இந்த வங்கி கணக்குகள் சென்னையிலிருந்து நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இந் நிலையில், இந்த கணக்குகளில், இணையவழியில் ஊடுருவி, அரசு நிதியை பல்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் மோசடி செய்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
ராமேஸ்வரம் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 14 கோடி ரூபாய், நாகப்பட்டினத்தில், 3.10 கோடி, திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 5 கோடி என, மொத்தம், 22.10 கோடி ரூபாய் பறிபோயுள்ளது.
குறிப்பாக, 15-வது நிதிக்குழு மானியத்தில் சுகாதார நல மையங்கள் கட்டும் திட்டத்துக்கான நிதியே மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசு நிதி பரிவர்த்தனைகளுக்கான வங்கி கணக்குகள் ஊடுருவப்பட்டு, இவ்வளவு பெரிய தொகை திருடப்பட்டிருப்பது அதிகாரிகள் மத்தியில் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகளிடமும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. நைஜீரியாவிலிருந்து இணையவழி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதா, பணம் எந்தெந்த வங்கி கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையை மீட்க முடியுமா என்பது குறித்த விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது.
அரசு நிதிக்கே பாதுகாப்பில்லையா?
அரசு திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு முதல் பண பரிவர்த்தனை வரை அனைத்தும் டிஜிட்டல் முறையில் நடைபெறும் நிலையில், அரசு நிதி கணக்குகளிலிருந்தே கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பது பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இதுதொடர்பான விசாரணை நடப்பதால், கணக்குகளை யார் ஊடுருவினர்; பரிவர்த்தனைகளுக்கு எவ்வாறு அனுமதி பெறப்பட்டது; பணம் சென்ற வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டனவா; இதுவரை எவ்வளவு தொகை மீட்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான விபரங்களை வெளியிட சைபர் கிரைம் போலீசார் மறுத்துவிட்டனர்.
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