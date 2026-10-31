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-நமது நிருபர்-
'ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ்' நிறுவனம் வரும் 2027ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் நிப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் குறியீடுகளில் நுழையக்கூடும் என்பதால், 'பாஸிவ் பண்டு'களில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 36,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முதலீடுகள் குவியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரண்டு குறியீடுகளிலும் ஜியோ இணைக்கப்பட்டுவிட்டால், இண்டெக்ஸ் பண்டுகள், இ.டி.எப்., திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பாஸிவ் பண்டுகள் தோராயமாக 11-14 மாதகாலத்தில் 36,500 கோடி ரூபாய்க்கு பங்குகளை வாங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது ஐ.பி.ஓ.,வில் ஜியோ நிறுவனம் திரட்டிய 30,213 கோடி ரூபாயை விட அதிகம் ஆகும்.
'ஜியோ' பங்குகளுக்கு ரூ.36,500 கோடி முதலீட்டு வாய்ப்பு
'ஜியோ' பங்குகளுக்கு ரூ.36,500 கோடி முதலீட்டு வாய்ப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 09:52 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:52 PM
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-நமது நிருபர்-
'ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ்' நிறுவனம் வரும் 2027ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் நிப்டி மற்றும் சென்செக்ஸ் குறியீடுகளில் நுழையக்கூடும் என்பதால், 'பாஸிவ் பண்டு'களில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 36,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் முதலீடுகள் குவியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரண்டு குறியீடுகளிலும் ஜியோ இணைக்கப்பட்டுவிட்டால், இண்டெக்ஸ் பண்டுகள், இ.டி.எப்., திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பாஸிவ் பண்டுகள் தோராயமாக 11-14 மாதகாலத்தில் 36,500 கோடி ரூபாய்க்கு பங்குகளை வாங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இது ஐ.பி.ஓ.,வில் ஜியோ நிறுவனம் திரட்டிய 30,213 கோடி ரூபாயை விட அதிகம் ஆகும்.