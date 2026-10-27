துப்பாக்கி முனையில் ரூ.44 லட்சம் கொள்ளை 6 பேர் பிடிபட்டனர்; ரூ.26 லட்சம் பறிமுதல்
துப்பாக்கி முனையில் ரூ.44 லட்சம் கொள்ளை 6 பேர் பிடிபட்டனர்; ரூ.26 லட்சம் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
புதுடில்லி: துப்பாக்கி முனையில், 44 லட்சம் கொள்ளையடித்த முக்கியக் குற்றவாளி உட்பட ஆறு பேரை கைது செய்த போலீசார், 26 லட்சம் ரூபாயை மீட்டனர்; ஒரு துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர்.
டில்லி, ஷாஹ்தாராவில், ஆக., 27ம் தேதி, டில்லியை சேர்ந்த ஒருவரிடம் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி, 44 லட்சம் ரூபாயை ஒரு கும்பல் கொள்ளையடித்துச் சென்றது. இதுகுறித்து, ஷாஹ்தாரா போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர். கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகி இருந்த காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
இவ்வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியான சத்யம் விஸ்வகர்மா என்ற டெவில் என்பவரை, உத்தரபிரதேசத்தில் கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், கொள்ளையடிக்க பயன்படுத்திய துப்பாக்கியை மறைத்து வைத்திருந்த இடத்தை அடையாளம் காண்பித்தார். துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் உ.பி.,யின் சுல்தான்பூர் மாவட்டம் கோமதி குர்வர் பாலம் அருகே கைப்பற்றப்பட்டன.
மேலும், இந்தக் கொள்ளையில் தொடர்புள்ள பிரஞ்சய் திவாரி, சரப் திவாரி என்ற பிரபுல், அம்பரீஷ் திவாரி என்ற சஞ்சல், கவுரவ் திவாரி மற்றும் ராம்ஜித் ஆகிய ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து, 26 லட்சத்து 41,500 ரூபாய், ஒரு கார் மற்றும் மூன்று மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஆறு பேர் மீதும், உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பல குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ஆறு பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.