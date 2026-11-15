9 மாதங்களில் ரூ. 56 லட்சம் வருமானம்: ஐடி வேலையை உதறி தொழிலில் சாதித்த பெங்களூரு தம்பதி!
9 மாதங்களில் ரூ. 56 லட்சம் வருமானம்: ஐடி வேலையை உதறி தொழிலில் சாதித்த பெங்களூரு தம்பதி!
ADDED : நவ 15, 2026 07:46 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:46 AM
-நமது நிருபர்-
பெங்களூரு தம்பதிகளான தியா கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் ஆதித்யா நடராஜன் கணினி அறிவியல் படித்து, ஒரே ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தனர். 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றிய பிறகு, தங்கள் வேலையோடு சேர்த்து, தரமான உணவுகளை உட்கொள்வதில் சிரமம் நீடிப்பதை உணர்ந்தனர். வீட்டில் உணவுகளை தயாரிக்க போதுமான நேரமில்லை; அவர்கள் கடைகளில் இருந்து வாங்கி வரும் உணவைச் சார்ந்திருந்தனர்.
அந்தத் தம்பதியினர், மாதந்தோறும் மதிய மற்றும் இரவு உணவை வழங்கக்கூடிய உணவகத்தை தேடி இருக்கின்றனர். இந்திய உணவுகள் அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருந்துள்ளது. அவர்களுக்கு பருப்பு, காய்கறிகள், ரொட்டி மற்றும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் போன்ற வழக்கமான உணவுகள் தேவைப்பட்டன. இந்த உணவுகளை மலிவு விலையில் வழங்கும் சேவை எதுவும் கிடைக்காததால், அவர்களே சொந்தமாக ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க முடிவு செய்தனர்.
அந்தத் தம்பதியினர் 2024ம் ஆண்டு செப்டம்பரில் 15 லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் வெல்பெட் நிறுவனத்தை துவங்கினர். ஒரு ஊட்டச்சத்து நிபுணர், ஒரு சமையல்காரர், ஒரு பணியாளர் மற்றும் ஒரு விநியோகஸ்தர் உட்பட 4 பேரை வேலைக்கு பணி அமர்த்தினர். பருப்பு, ஆலு கோபி, சோள ரொட்டி, அத்ரகி சிக்கன் மற்றும் சோலே சாட் , பனீர், சோயா மற்றும் சிக்கன் போன்ற புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை வழங்கி வந்தனர்.
முதல் ஆண்டில் ரூ. 45 லட்சம் வருவாய் ஈட்டினர். நடப்பு 2026ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில், ரூ.56 லட்சம் வருமானம் ஈட்டி இருக்கின்றனர். புதிய உணவு வகைகளை தயாரித்து விநியோகம் செய்யவும் திட்டமிட்டு இருக்கின்றனர். ஐடி வேலையை விட்டுவிட்டு தொழிலில் சாதித்து வரும் பெங்களூரு தம்பதியினர் பலரது பாராட்டை பெற்றனர்.