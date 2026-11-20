UPDATED : நவ 20, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:14 PM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலத்தில், ஆன்லைன் முதலீட்டு மோசடி மூலம் 74 லட்சம் ரூபாயை இழந்த சம்பவத்தில், பணபரிமாற்றம் செய்ய மோசடி கும்பலுக்கு வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்து வழங்கிய ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஹைதராபாதை சேர்ந்தவர் சலீம். இவரது அனுமதி பெறாமல் இவரை சிலர் கடந்த ஜூன் 8ல் வாட்ஸாப் குழு ஒன்றில் சேர்த்தனர். அதில் உள்ள சிலர், தங்களை நிபுணர்கள் என கூறி, பங்குச்சந்தை ஆலோசனைகள் வழங்கினர். மேலும் முதலீட்டின் மூலம் 50 சதவீதம் வரை லாபம் பெற்றுள்ளதாகவும் அக்குழுவினர் சலீமை நம்பவைத்துள்ளனர்.
இதை நம்பிய சலீம், அவர்கள் கூறிய ஆன்லைன் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, பல தவணைகளாக 74 லட்சம் ரூபாய் வரை முதலீடு செய்துள்ளார். ஆனால் அந்த பணம் திரும்ப கிடைக்காததை அடுத்து தான் ஏமாற்றப்பட்டதாக போலீசில் சலீம் புகார் அளித்தார்.
மல்காஜ்கிரி சைபர் கிரைம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் மோசடிப் பணம் பல வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது. இந்த மோசடி பணப்பரிமாற்றத்துக்கு வங்கி கணக்கை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த ஒன்பது பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்ட மஹாராஷ்டிராவை சேர்ந்த இருவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.