அரசு கல்லூரி வங்கிக் கணக்கில் ரூ.8 கோடி திருட்டு; புதுச்சேரியில் அதிர்ச்சி
அரசு கல்லூரி வங்கிக் கணக்கில் ரூ.8 கோடி திருட்டு; புதுச்சேரியில் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 04, 2026 08:50 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:54 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 08:50 PM ADDED : நவ 04, 2026 12:54 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கோரிமேட்டில் மகாத்மா காந்தி அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கின்றனர். பேராசிரியர்கள் உள்பட 200க்கும் அதிகமானோர் பணியாற்றுகின்றனர்.
கல்லூரி பணியாளர்களுக்கு 2 மாதமாக ஊதியம் வழங்கப்படாமல் இருந்தது. தற்போது, அரசு கருவூலத்தில் இருந்து வங்கிக் கணக்கிற்கு 2 மாத ஊதியம் செலுத்தப்பட்டது.
இந்த சூழலில், மருத்துவக் கல்லூரியின் வங்கிக் கணக்கை மர்ம நபர்கள் 'ஹேக்' செய்துள்ளனர். சம்பளத்துக்காக செலுத்தப்பட்ட ரூ.8 கோடி பணத்தையும் திருடியுள்ளனர். கல்லூரி நிர்வாகம் அளித்த புகாரில், புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், சம்பளப் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.