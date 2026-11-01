ரூ.94,000 கோடி ஆன்லைன் சூதாட்ட வழக்கு முக்கிய குற்றவாளி சந்திராகர் நாடு கடத்தல்
ரூ.94,000 கோடி ஆன்லைன் சூதாட்ட வழக்கு முக்கிய குற்றவாளி சந்திராகர் நாடு கடத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:02 PM
புதுடில்லி: ‘மஹாதேவ் ஆன்லைன் புக்’ என்ற பெயரில் சட்டவிரோத சூதாட்ட செயலி நடத்தி 94 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை பணம் மோசடி செய்த வழக்கில் முக்கிய நிர்வாகி சவுரப் சந்தி ராகர், ஓமனில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
சட்டவிரோதம்
சத்தீஸ்கரின் பிலாய் நகரைச் சேர்ந்த சவுரப் சந்திராகர், ரவி உப்பல் ஆகியோர் இணைந்து ‘மஹாதேவ் ஆன்லைன் புக்’ என்ற சட்டவிரோத சூதாட்ட செயலியை நடத்தி வந்தனர். கடந்த, 2023ல் சந்திராகர் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாயில் தன் மகளுக்கு மிக ஆடம்பரமாக திருமணம் செய்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து அவரது நிதி ஆதாரம் குறித்து அமலாக்கத் துறை நடத்திய விசாரணையில் மஹாதேவ் சட்டவிரோத ஆன்லைன் செயலியில் பங்கு இருப்பது தெரியவந்தது. இந்த வழக்கை சி.பி.ஐ.,யும் விசாரிக்கிறது.
மஹாதேவ் செயலி மட்டுமின்றி, ‘ஸ்கைஎக்ஸ்சேஞ்ச்’, ‘லோட்டஸ் 365’ உள்ளிட்ட தளங்கள் வாயிலாகவும் பணம் ஈட்டப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த செயலிகள் மூலம், 94 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வருவாய் வந்ததாக மதிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இதில் 4,000 கோடி ரூபாயை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றியுள்ளனர்.
இந்த பணம் பினாமி வங்கிக் கணக்குகள், பிறரது பெயரில் தொடங்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள், ஹவாலா முறைகள் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு உள்ளன. அதிகத் தொகையை வென்ற வாடிக்கையாளர்களின் கணக்குகள் திட்டமிட்டு முடக்கப்பட்டதாகவும் புகார்கள் உள்ளன.
திருப்பம்
இந்த வழக்கில், 2023 ஆகஸ்ட் முதல், 2026 ஜூலை வரை, சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், 14 பேரை அமலாக்கத் துறை கைது செய்துள்ளது. இதற்கிடையே, செயலியின் நிறுவனர்களில் ஒருவரான சவுரப் சந்திராகர், 2022 பிப்ரவரி, 16ல் இந்தியாவை விட்டு தப்பினார்.
அவரை சமீபத்தில் ஓமனில், ‘இன்டர்போல்’ எனப்படும் சர்வதேச போலீஸ் அமைப்பின் உதவியுடன் சி.பி.ஐ., போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்தியா- – ஓமன் நாடுகளுக்கு இடையிலான நாடு கடத்தல் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், அவர் டில்லிக்கு நேற்று அழைத்து வரப்பட்டார். இந்த வழக்கில், சவுரப் சந்திராகரின் நாடு கடத்தல் முக்கிய திருப்பமாக அமைந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய ரவி உப்பல், விகாஷ் சபாரியா, சுபம் சோனி, அதுல் அகர்வால் ஆகியோர் வெளிநாடுகளில் பதுங்கிஉள்ளனர்.