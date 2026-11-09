ரூ. 3.33 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்
ரூ. 3.33 கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சா ஏர்போர்ட்டில் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:36 PM
புதுடில்லி: டில்லி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், இரண்டு பயணியரிடம், 9.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதன் மதிப்பு, 3.33 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை கடத்தி வந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பாங்காக் நகரில் இருந்து டில்லி வந்த விமானத்தில் வந்த பயணியரின் உடைமைகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். நம் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பயணியின் பைகளில் மறைத்து வைத்திருந்த, 6.5 கிலோ கஞ்சா கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதன் மதிப்பு, 2.29 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல்,ஒரு பெண் பயணியின் பையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த, 2.9 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதன் மதிப்பு, 1.4 கோடி ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரு பயணியரும் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை நடக்கிறது.