தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனத்தை எதிர்த்த வழக்கு மனுதாரர் சார்பில் ஆர்.டி.ஐ., ஆவணங்கள் தாக்கல்
தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனத்தை எதிர்த்த வழக்கு மனுதாரர் சார்பில் ஆர்.டி.ஐ., ஆவணங்கள் தாக்கல்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
--–சிறப்பு நிருபர்–
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் இரு தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் தொடர்பாக ஆர்.டி.ஐ., எனப்படும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2023-ல் நிறைவேறிய தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் பிற தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக ஞானேஷ் குமாரை நியமித்தது. அதே போல், பிற தேர்தல் கமிஷனர்களும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
இந்த நியமனங்களை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் சூரி பாயலா என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்நிலையில் தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமனம் தொடர்பாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ், சட்ட அமைச்சகத்திடம் இருந்து மனுதாரர் ஆவணங்களை பெற்றார். அதனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த மனுதாரர் எழுத்துப்பூர்வமான குற்றச்சாட்டுக்களையும் முன்வைத்துள்ளார்.
அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
கடந்த 2023ல் கொண்டு வரப்பட்ட சட்ட விதிகளின்படி, தேடல் குழு மற்றும் தேர்வுக்குழு வேட்பாளர்களின் தேர்தல் அனுபவம் மற்றும் நேர்மையைச் சரிபார்க்க வேண்டும். ஆனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் அதிகாரிகளின் பெயர்கள், பணிபுரிந்த தேதிகள் மற்றும் சேவைப் பதிவுகள் மட்டுமே உள்ளன. தேர்தல் மேலாண்மை அனுபவம் பற்றிய எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகுதி மதிப்பீடும் அவற்றில் இடம்பெறவில்லை.
கடந்த 2024, மார்ச் 14ல், ஞானேஷ் குமார் மற்றும் சுக்பீர் சிங் சந்து ஆகியோர் தேர்தல் கமிஷனர்களாக நியமிக்கப்பட்டபோது, குறுகிய பட்டியலை கோரிய அப்போதைய லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சவுத்ரிக்கு, 221 பெயர்கள் அடங்கிய நீண்ட பட்டியலே வழங்கப்பட்டது. அதில் வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான முறையான அளவுகோல்கள் எதுவும் இல்லை.
கடந்த 2025, பிப்., 17ல், ஞானேஷ் குமார் தலைமை தேர்தல் கமிஷனராகவும், விவேக் ஜோஷி தேர்தல் கமிஷனராகவும் நியமிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகளை மட்டும் ஏன் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொண்டனர் என்பதற்கான விளக்கங்கள் இல்லை. எனவே, சட்டப்பூர்வ விதிகளையும் தகுதி மதிப்பீடுகளையும் பின்பற்றாமல் செய்யப்பட்ட நியமனங்கள் அனைத்தும் சட்டப்படி செல்லத்தக்கவை அல்ல என உச்ச நீதிமன்றம் அறிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.