ரூ.10 , ரூ.20ல ரூ.50 நோட்டுகள் குறித்து வாட்ஸாப்பில் பரவிய வதந்தி: போலி என மத்திய அரசு விளக்கம்
ரூ.10 , ரூ.20ல ரூ.50 நோட்டுகள் குறித்து வாட்ஸாப்பில் பரவிய வதந்தி: போலி என மத்திய அரசு விளக்கம்
UPDATED : நவ 03, 2026 09:59 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:11 PM
UPDATED : நவ 03, 2026 09:59 PM ADDED : நவ 03, 2026 04:11 PM
மும்பை:
வாட்ஸாப் செயலியில் கடந்த சில நாட்களாக ஒரு தகவல் வேகமாக பரவியது. ரிசர்வ் வங்கியின் பெயரில் வெளியான அந்த தகவலில், '' ரூ.10,ரூ.20,ரூ.50 நோட்டுகள் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு புழக்கத்தில் இருந்து மெதுவாக குறைக்க திட்டம். போதியளவு நோட்டுகள் கையிருப்பில் இல்லை. இதனால் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் . பணம் இல்லா பொருளாதாரத்திற்காக குறைந்த மதிப்பு நோட்டுகள் அச்சிடுவது குறைக்கப்பட்டது. மக்கள் டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற வேண்டும் '' என கூறப்பட்டு இருந்தது. அந்த தகவலில் ரிசர்வ் வங்கியின் பெயர், லோகோ, அந்தவங்கி கவர்னர் கையெழுத்து இருந்ததால் அதனை பலரும் உண்மை என நம்பி மற்றவர்களுக்கு பரப்பினர்.
ஆனால், மத்திய அரசின் பிஐபி உண்மை அறியும் சோதனை குழுவினர் செய்த ஆய்வில் அது போலி என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பிஐபி உண்மை அறியும் குழு வெளியிட்ட பதிவில் கூறியதாவது:
பொய் செய்திகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.10, ரூ.20, ரூ.50 நோட்டுகள் போதிய அளவு கிடைக்காது என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்தது போல் வாட்ஸாப் செயலியில் தகவல் பரவுகிறது.
இந்த தகவல் போலி. குறைந்த மதிப்பு ரூபாய் நோட்டுகள் குறித்து , அத்தகைய எந்த தகவலையும் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடவில்லை. உறுதி செய்யப்படாத தகவல்களை பகிர வேண்டாம். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.