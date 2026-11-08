உணவு தர நிர்ணய ஆணையத்திற்கு சபாஷ்; ரூ.81 கோடி கெட்டுப்போன உணவு பறிமுதல்
உணவு தர நிர்ணய ஆணையத்திற்கு சபாஷ்; ரூ.81 கோடி கெட்டுப்போன உணவு பறிமுதல்
ADDED : நவ 08, 2026 03:49 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:49 PM
கடந்த மாதம், பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு, பாதுகாப்பற்ற உணவு பொருட்களுக்கு எதிரான கண்காணிப்பு நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்துமாறு மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
நாடு முழுவதும் 2 மாதங்களில் மட்டும் 81.8 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தரமற்ற உணவு பொருட்களை உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் பறிமுதல் செய்து இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 1100க்கும் மேற்பட்ட உரிமங்களையும் தற்காலிகமாக சஸ்பெண்ட் செய்துள்ளது.
இந்திய உணவு பாதுபாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையமானது, நாடு முழுவதும் உணவு நிறுவனங்கள், ஹோட்டல்களில் தீவிர சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் நவம்பர் 5ம் தேதி வரை நடைபெற்ற சோதனையில் மொத்தம் 56, 431 உணவு நிறுவனங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
43, 939 உணவு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, அவற்றில் 23,648 மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. அவற்றில் 2273 உணவு மாதிரிகள் தரமில்லாதது என கண்டறியப்பட்டது. இதற்கு காரணமான உணவு நிறுவனங்களின் 1133 உரிமங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டன. 52 உணவகங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு, 314 நிறுவனங்களுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது.