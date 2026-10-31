காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி இயந்திர ரம்பத்தால் கொன்ற வாலிபர்
காதலை ஏற்க மறுத்த பள்ளி மாணவி இயந்திர ரம்பத்தால் கொன்ற வாலிபர்
ADDED : அக் 31, 2026 08:05 PM
அனந்தபூர்: ஆந்திராவில் காதலை ஏற்க மறுத்த 10ம் வகுப்பு மாணவியை, வாலிபர் ஒருவர் பள்ளி வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து இயந்திர ரம்பத்தால் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம், அனந்தபூர் மாவட்டம் ரப்தாடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் 10ம் வகுப்பு மாணவி, நேற்று (அக்.,30) வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு சென்றார். அவரை பின் தொடர்ந்து வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து வாலிபர் ஒருவர் தான் எடுத்து வந்திருந்த இயந்திர ரம்பத்தால் மாணவியை சரமாரியாக வெட்டினார்.
இதில், மாணவியின் முகம், கழுத்தில் கடுமையான காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் பீறிட்டது. அவரை தடுக்க முயன்ற மற்றொரு மாணவிக்கும் வெட்டு விழுந்தது.
மாணவிகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிற மாணவர்கள் அங்கு வந்த போது, தாக்குதல் நடத்திய வாலிபர் பள்ளியில் இருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார். மாணவிகளை மீட்ட ஆசிரியர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
அதில் ஒரு மாணவி உயிரிழந்தார். மற்றொருவர் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளார். தப்பி ஓடிய வாலிபர், தர்மாவரம் ரயில்வே கிராசிங்கில் பைக்கில் சென்ற போது போலீசார் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில் அவர் நகுலுாரு பகுதியைச் சேர்ந்த ஹேம்நாத், 21, என்பது தெரிந்தது. இறந்த மாணவியின் தூரத்து உறவினர் என்றும், காதலை ஏற்க மறுத்ததால் கொன்றதாகவும் கூறியுள்ளார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த ஆந்திர முதல்வரும், தெலுங்கு தேசம் கட்சி தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், மருத்துவமனையில் உள்ள மாணவிக்கு உயர் சிகிச்சை கிடைக்க உத்தரவிட்டார். மேலும், கைது செய்யப்பட்ட வாலிபருக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை உறுதி செய்யும் படி மாவட்ட எஸ்.பி.,க்கு அறிவுறுத்தினார்.