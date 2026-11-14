பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: ரியாத், தம்மாம், ஜெட்டா விமானச் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தியது ஏர் இந்தியா
பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் எதிரொலி: ரியாத், தம்மாம், ஜெட்டா விமானச் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தியது ஏர் இந்தியா
ADDED : நவ 14, 2026 06:26 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:26 AM
புதுடில்லி: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல், பதற்றமான சூழல் காரணமாக, சவூதி அரேபியாவின் ரியாத், தம்மாம் மற்றும் ஜெட்டா ஆகிய நகரங்களுக்கான விமானச் சேவைகளைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.
ஏமனின் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவூதி அரேபியா மீது ட்ரோன் மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் நிலையில், பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சேவை நிறுத்தம்
ஏர் இந்தியா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: ரியாத், தம்மாம் நகரங்களுக்கு இயக்கப்படும் ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் நவம்பர் 30ம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுகின்றன. ஜெட்டா நகருக்கு இயக்கப்படும் விமானச் சேவைகள், நவம்பர் 21ம் தேதி வரை நிறுத்தி வைக்கப்படுகின்றன.
முன்னதாக, இண்டிகோ (IndiGo) விமான நிறுவனமும் ஜெட்டா, மதீனாவுக்கான விமானச் சேவையை நவம்பர் 21-ம் தேதி வரையும், ரியாத், தம்மாம் சேவைகளை நவம்பர் 30-ம் தேதி வரையும் ரத்து செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாற்று ஏற்பாடுகள்:
நவம்பர் 10ம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்பு டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு சில சலுகைகள் வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரியாத், தம்மாம் பயணிகள் டிசம்பர் 14ம் தேதி வரையிலும், ஜெட்டா பயணிகள் டிசம்பர் 5ம் தேதி வரையிலும் எந்தக் கூடுதல் கட்டணமும் இன்றி தங்கள் பயணத் தேதியை மாற்றிக்கொள்ளலாம். மேலும், சவூதி அரேபியா அல்லது பஹ்ரைனில் உள்ள பிற செயல்பாட்டு விமான நிலையங்களுக்குப் பயணத்தை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணத்தை ரத்து செய்ய விரும்புவோருக்கு டிக்கெட் கட்டணம் முழுமையாகத் திரும்ப வழங்கப்பட உள்ளது.