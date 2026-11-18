தற்சார்பு வெறும் முழக்கம் அல்ல, கட்டாயம்: முப்படை தலைமைத் தளபதி வலியுறுத்தல்
தற்சார்பு வெறும் முழக்கம் அல்ல, கட்டாயம்: முப்படை தலைமைத் தளபதி வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 08:43 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:43 PM
புதுடில்லி: இந்திய வர்த்தக,தொழில்துறை சம்மேளனத்தின் ஆண்டு பொதுக்குழு மாநாட்டில், முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி ஜெனரல் என்.எஸ்.ராஜா சுப்பிரமணி பேசினார்.
அவர் பேசியதாவது:
இந்திய பாதுகாப்பை வெளியாட்களிடம் ஒப்படைக்க முடியாது. நமது பாதுகாப்பின் அடித்தளங்கள் எப்போதும் மற்றவர்களைச் சார்ந்திருக்க முடியாது. நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
தற்சார்பு (ஆத்மநிர்பர்தா) என்பது வெறும் முழக்கம் அல்ல. தற்சார்பு என்பது ஒரு கட்டாயம். நான் முன்பே குறிப்பிட்டது போல, அது முடிவெடுக்கும் சுதந்திரம், செயல்படும் திறன் மற்றும் தாக்குப்பிடிக்கும் வலிமை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ராணுவத்துடன் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்படும் ஒரு வலுவான தொழில்துறை கட்டமைப்பு நம்மிடம் இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதற்கு, உள்நாட்டு பாதுகாப்புத் தொழில்துறையின் வலிமை மிகவும் அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.