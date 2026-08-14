உத்தரகண்ட் சுரங்கப் பாதை விபத்து ஏழு தொழிலாளர்கள் பலி; 3 பேர் மாயம்
உத்தரகண்ட் சுரங்கப் பாதை விபத்து ஏழு தொழிலாளர்கள் பலி; 3 பேர் மாயம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
சமோலி: உத்தரகண்டில் சுரங்கப் பாதை அமைக்கும் பணியின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில் ஏழு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர்; மாயமான மூன்று பேரை தேடும் பணி நடந்து வருகிறது.
உத்தரகண்டின் சமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள பிபல்கோட்டி பகுதியில் தெஹ்ரி நீர்மின் மேம்பாட்டு கழகம் சார்பில் சுரங்கப் பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. வழக்கம்போல் நேற்று முன்தினம் சுரங்கத்தில் பணிகள் நடந்தன.
அங்கு, 28 தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர். சமோலி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், மாலை 6:45 மணிக்கு சுரங்கத்தின் உள்ளே திடீரென தண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
வெள்ளம் போல் சீறிப்பாய்ந்த நீரில், தொழிலாளர்கள் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். பெரும்பாலானோர் சுரங்கத்தின் நுழைவு வாயில் பகுதிக்கு இழுத்துச் செல்லப்பட்டனர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தேசிய மற்றும் பேரிடர் மீட்புப் படையினர், தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டவர்களை மீட்க முயன்றனர். பல மணி நேர போராட்டத்துக்கு பின், நான்கு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன.
படுகாயமடைந்த 21 பேர், கோபேஷ்வரில் உள்ள அரசு மாவட்ட மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். காயமடைந்தவர்களில் இருவரின் உடல் கவலைக்கிடமாக உள்ளதால், உயிரிழப்பு அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு மாயமான மூன்று பேரை தேடும் பணி தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. மழை பெய்து வருவதால், தேடுதல் பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, இறந்த தொழிலாளர்களை அடையாளம் காணும் பணி நடந்து வருகிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி, மீட்பு நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.