பஞ்சாபில் அமைதியை குலைக்கவே என் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது ஷிரோமணி அகாலி தளம் கட்சி தலைவர் கருத்து
பஞ்சாபில் அமைதியை குலைக்கவே என் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது ஷிரோமணி அகாலி தளம் கட்சி தலைவர் கருத்து
ADDED : ஆக 14, 2026 09:53 PM
நான்டெட்: “பஞ்சாபில் அமைதியை குலைக்க விரும்பும் சக்தி என் மீது தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. அதை கண்டு நான் பயப்பட மாட்டேன்,” என, ஷிரோமணி அகாலி தளம் கட்சி தலைவரும், பஞ்சாப் முன்னாள் துணை முதல்வருமான சுக்பீர் சிங் பாதல் தெரிவித்துள்ளார்.
பஞ்சாபில் முக்கிய கட்சியான ஷிரோமணி அகாலி தளம் கட்சி தலைவரான சுக்பீர் சிங் பாதல், தன் குடும்பத்தினருடன் மஹாராஷ்டிராவின் நான்டெட்டில் உள்ள குருத்வாராவுக்கு நேற்று முன்தினம் சென்றார். வழிபாடு முடிந்து வெளியே வந்த அவரை, அங்கிருந்த, ‘நிஹங்’ எனப்படும் சீக்கிய போர் வீரர் குழுவைச் சேர்ந்த ஜஸ்பால் சிங் என்பவர் கத்தியால் குத்தினார்.
இதில், பாதலுக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டது. தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவருக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது. உடல்நிலை தேறியதை அடுத்து, மருத்துவமனையில் இருந்து ‘டிஸ்சார்ஜ்’ செய்யப்பட்ட பாதல் நேற்று பஞ்சாப் புறப்பட்டு சென்றார்.
அவர் நேற்று கூறியதாவது:
ஒரு சில தீய சக்திகள், பஞ்சாபில் அமைதியை குலைக்க விரும்புகிறது. இதற்காகவே, அந்த சக்தி என் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் பொற்கோவிலிலும், தற்போது நான்டெட் குருத்வாராவிலும் தாக்குதல் நடந்துள்ளது. இந்த இரு சம்பவங்களும் புனித தளங்களிலேயே நடந்துள்ளன. நம் நாடு மற்றும் பஞ்சாப் மாநில வளர்ச்சிக்கு, வகுப்புவாதம் மற்றும் மத நல்லிணக்கம் மிகவும் முக்கியமானவை.
அதை அழித்து அமைதியை சீர்குலைக்க விரும்பும் சக்திகளை ஒருபோதும் வளரவிட மாட்டேன். அந்த தீய சக்திகளை கண்டு ஒருபோதும் அஞ்சமாட்டேன். பஞ்சாபின் முதல்வராக இருந்த என் தந்தை பிரகாஷ் சிங் பாதல், அந்த தீய சக்திகளுடன் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை. நானும் அப்படித்தான்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, பாதல் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஜஸ்பால் சிங், மஹாராஷ்டிராவின் புனேவைச் சேர்ந்தவர் என்றும், வழக்கறிஞர் என்றும் தெரியவந்துள்ளது. பஞ்சாபின் துணை முதல்வராக 2009 – 17 வரை சுக்பீர் சிங் பாதல் இருந்த நிலையில், அவர் காலத்தில் மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகமிருந்ததால், அவரை கொலை செய்ய முயன்றதாகவும் போலீசில் ஜஸ்பால் சிங் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.