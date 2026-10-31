ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்; மரம் அறுக்கும் இயந்திரத்தை கொண்டு 10ம் வகுப்பு மாணவி மீது தாக்குதல்
ஆந்திராவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்; மரம் அறுக்கும் இயந்திரத்தை கொண்டு 10ம் வகுப்பு மாணவி மீது தாக்குதல்
ADDED : அக் 31, 2026 02:44 PM
ADDED : அக் 31, 2026 02:44 PM
அமராவதி: ஆந்திராவின் அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ள ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த 21 வயது வாலிபர் ஒருவர் மரம் அறுக்கும் இயந்திரத்தை கொண்டு 10ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி மீது கொடுர தாக்குதலை நடத்த இருக்கிறான். இந்த கொடூர தாக்குதலில் மாணவியின் முகம், தலை மற்றும் கழுத்து பகுதியில் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் ஒருவர் வகுப்பறையில் பாடம் நடந்தி கொண்டிருந்த போது இந்தத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளது.மாணவியின் தோழி ஒருவர் மட்டும் தடுக்க முயற்சித்துள்ளார். அவர் மீதும் அந்த வாலிபர் தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறான். இருவரும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். ஒருவரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. முதற்கட்ட விசாரணையில், பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் தூரத்து உறவினரான அந்த வாலிபர், மாணவியை காதலிப்பதாக கூறி தொல்லை கொடுத்து வந்ததும், காதலை நிராகரித்த ஆத்திரத்தில் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதும் தெரியவந்துள்ளது.
தாக்குதல் நடத்திய அந்த வாலிபரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர். ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் கல்வி அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். குற்றவாளியை உடனடியாக கைது செய்து கடுமையான சட்டப்படியான தண்டனையை உறுதி செய்ய போலீசாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கொடூர சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது; இதற்குக் காரணமான அந்த அரக்கன் மீது நிச்சயம் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்துள்ளார்.