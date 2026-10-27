ஆறு லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி, அரசு துறைகள் டிஜிட்டல் மயம் டில்லி அரசின் தகவல் தொழில் நுட்பக்கொள்கையில் அறிவிப்பு
ஆறு லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி, அரசு துறைகள் டிஜிட்டல் மயம் டில்லி அரசின் தகவல் தொழில் நுட்பக்கொள்கையில் அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
புதுடில்லி: டில்லி அரசு, 2026 –2031ம் ஆண்டிற்கான தவல் தொழில்நுட்பத் துறை கொள்கையை தயாரித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம், டில்லியில், 200-க்கும் மேற்பட்ட உலகளாவிய திறன் மையங்களை அமைக்கவும், ஆறு லட்சம் இளைஞர்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன்களில் பயிற்சி அளிக்கவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, அனைத்து அரசு சேவைகளையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குதல், தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிர்வாகத்தை ஏற்படுத்துவது ஆகியவை இக்கொள்கையின் பிரதான நோக்கமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
டில்லி யூனியன் பிரதேச அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் 2026 முதல் 2031ம் ஆண்டுக்குள் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஐந்து ஆண்டு பணிகள் தொடர்பான கொள்கைகளை தொகுத்துள்ளது. இது உரிய ஒப்புதல்கள் பெறப்பட்ட பின் நடைமுறைக்கு வரும்.
தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு நிதி ஊக்கத்தொகை வழங்குவதன் மூலம், டில்லியை தகவல் தொழில்நுட்ப முதலீடுகள், ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கான ஒரு முக்கிய மையமாக மாற்ற இந்த புதிய கொள்கையில் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும். .
மேலும், செயற்கை நுண்ணறிவு, தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் அமைப்புகள் மூலம், பொது சேவைகளை மேம்படுத்துவதையும் நோக்கமாக கொண்டு, இக்கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:
டில்லியில், ‘புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாவட்டங்கள்’ என்ற வகைப்பாட்டில் இரண்டு இடங்கள் உருவாக்கப்படும். தெற்கு டில்லியில் துவாரகாவிலும், இன்னொரு மையம் கிழக்கு டில்லி பகுதியிலும் அமைக்க முன்னுரிமைப் பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்த மாவட்டங்களில், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட்- அப் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான அலுவலக இடங்கள், ஆய்வகங்கள், இணைந்து பணியாற்றும் இடங்கள், பிற உள்கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும். ஐந்து ஆண்டுக்குள், குறைந்தது ஒரு தொழில்நுட்ப மாவட்டத்தையாவது உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டிற்குள், ‘டில்லி மாநில தரவுகள் மையம்’ மற்றும் 24 மணிநேரமும் செயல்படும், ‘சைபர் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு மையம்’ ஆகியவற்றை அமைக்கப்படும்.
போக்குவரத்து மேலாண்மை, காற்று மாசு கண்காணிப்பு, பொது சுகாதார முன்னறிவிப்பு மற்றும் மோசடி கண்டறிதல் போன்ற துறைகளில், ஏ.ஐ., எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தப்படும்.
உலகளாவிய திறன் மையங்களை ஊக்குவிக்கவும், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தலா ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும். அதே போல, அரசு சார்பிலான தொழில்நுட்ப புத்தாக்கங்களுக்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும்.
தொழில்நுட்பக் கொள்கையின் முக்கிய அம்சமமாக, முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ‘ஒற்றைச் சாளர வசதி’ ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், முதலீடுகளுக்கான அனுமதி, 30 நாட்களுக்குள் வழங்கப்படும்.
டில்லியில், புதிதாக செயலகங்களை துவக்க விரும்பும் நிறுவனங்களுக்கு, பிரத்யேக உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு மையத்தின் மூலம், தொடர்பு மையம் ஏற்படுத்தப்படும்.
டில்லிக்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக, புதிய முதலீடுகளுக்கான சலுகைகள் வழங்கப்படும். இதன்படி, தகுதியான தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள் நிறுவனங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையங்-களுக்கு, 10 சதவீத மின்சாரக் கட்டணத் தள்ளுபடியும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரையிலான இணையச் செலவுகளை அரசு திரும்பச் செலுத்தும்.
புதிதாக அமைக்கப்படும் உலகளாவிய திறன் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களில், 500க்கும் அதிகமான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நிறுவனங்களுக்கு, ஒரு பணியாளருக்கு 25 ஆயிரம் ரூபாய் வீதம், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
பயிற்சி அளிக்கப்படும் ஒவ்வொரு பெண், பட்டியல் சாதி அல்லது பழங்குடிப் பணியாளர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிக்கும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மாதம் 5,000 வீதம் பன்முகத்தன்மை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
பயிற்சி செலவுகளை திரும்பச் செலுத்துதல், செயற்கை நுண்ணறிவு, கணினி வரவுகள் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்புச் சான்றிதழ்களுக்கான உதவி ஆகிய சலுகைகளும் வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் 2031-ம் ஆண்டுக்குள் செயற்கை நுண்ணறிவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், இணையப் பாதுகாப்பு மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு போன்ற, வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில், 5-6 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தல் இதன் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. மேலும், தொழில்நுட்பப் பணியாளர்களில் பெண்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை 40 சதவீதமாக உயர்த்தவும், இதில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைத்து அரசுத் துறைகளிலும் மின்-அலுவலகம் மற்றும் டிஜிட்டல் பணிப்பாய்வு அமைப்புகள் முழுமையாக செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். மேலும், துறைகள் முழுவதும் டிஜிட்டல் ஆளுகை அமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல், காகிதப் பணிகளை குறைத்தல், நேரடி வருகைகளைக் குறைத்தல் போன்றவை மேற்கொள்ளப்படும். பொது சேவைகளின் வேகம், தரம் மற்றும் இலக்கு நிர்ணயத்தை மேம்படுத்த, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவுப் பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படும்.