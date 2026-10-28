குடிசை பகுதிகளில் ‘சமூக சுகாதர மையங்கள்’ மும்பையை பின்பற்றி டில்லியிலும் தொடக்கம்
குடிசை பகுதிகளில் ‘சமூக சுகாதர மையங்கள்’ மும்பையை பின்பற்றி டில்லியிலும் தொடக்கம்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:54 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் முதல் முறையாக, குடிசைப்பகுதியில், கழிப்பறை, குளியல், துணி துவைக்கும் இயந்திரங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் ஆகிய அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில், ‘ஏக்தா கேம்ப்’ என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதன் வெற்றியை தொடர்ந்து, டில்லி முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில், 20 மையங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மும்பையில் பொது – தனியார் பங்களிப்புடன், பிரஹன் மும்பை மாநகராட்சி, எச்.எஸ்.பி.சி., இந்தியா மற்றும் ஜே.எஸ்.டபிள்யு., அறக்கட்டளை ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, ‘சுவிதா’ என்ற பெயரில் சமூக சுகாதார மையங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை குறைந்த வருமானம் கொண்ட பிரிவினருக்கு சுகாதாரம், குளியல் மற்றும் துணி துவைக்கும் வசதிகளை ஒருங்கிணைத்து வழங்குகின்றன.
மும்பையில், இத்திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதனை பின் பற்றி, டில்லியிலும், சமூக சுகாதார மையங்கள் அமைக்கும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து டில்லி மாநகராட்சி உயர் அதிகாரி ஒருவர் மேலும் கூறியதாவது:
மும்பையை பின்பற்றி, டில்லியிலும், சமூக சுகாதார மையங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மையத்தில் கழிவுநீரைச் சுத்திகரித்து மீண்டும் பயன்படுத்தும் வசதி, மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு மற்றும் சூரிய ஆற்றல் மின் உற்பத்தி முறை ஆகியவை இடம்பெறும். கழிவுநீர் இணைப்பு வசதி இல்லாத குடிசைப் பகுதிகளில் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர், வடிகால்களில் கலப்பதைத் தடுப்பதே இந்த நடவடிக்கைகளின் முக்கிய நோக்கம்.
டில்லியில் உள்ள குடிசைப் பகுதிகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள இடங்களில், டில்லி நகர்ப்புற தங்குமிட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம், ஏற்கனவே பொது கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இது காலப்போக்கில் பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதாரச் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ளன.
முதலாவதாக, தெற்கு டில்லியின், ஆர்.கே.புரத்தில், ‘ஏக்தா கேம்ப்’ என்ற பெயரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த மையத்தில் கழிப்பறைகள், குளியல் வசதி, துவைக்கும் இயந்திரங்கள், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும். இதன் மூலம், குடிசைப் பகுதிகளில் வசிப்போர், இந்த வசதிகளை குறைந்த கட்டணத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
ஹிந்துஸ்தான் யுனிலீவர் நிறுவனம், தன் பெருநிறுவன சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் கீழ், மாநகராட்சி மற்றும் மத்திய அரசுடன் இணைந்து, இந்த முதல் மையத்தை மூன்று மாதங்களுக்குள் அமைக்கும். இந்த மையத்தில், 46 கழிப்பறைகள், நான்கு குளியல் அறைகள், எட்டு துணி துவைக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆர்.ஓ., முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை வழங்கும், ‘வாட்டர் ஏடிஎம்’ வசதிகள் இடம் பெறும்.
இந்த மையம், 2.50 கோடி ரூபாய் திப்பில், 160 சதுர மீட்டர் பரப்பில் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதை பயன்படுத்துவோரிடம் இருந்து, கழிப்பறை மற்றும் குளியலறையை பயன்படுத்த தலா மூன்று ரூபாய், துணிகளை துவைக்க 70 ரூபாய், ஒரு லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீருக்கு ஒரு ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும்.
இந்த மையத்தின் துாய்மை மற்றும் பராமரிப்பை உறுதி செய்ய, நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வர். இந்த மையத்திற்கு கிடைக்கும் வரவேற்பை பொறுத்து, டில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில், 20 மையங்கள் அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அந்த அதிகாரி கூறினார்.