மணிப்பூரில் கள்ளச்சாராய பலி 15 ஆனது 346 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
மணிப்பூரில் கள்ளச்சாராய பலி 15 ஆனது 346 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
ADDED : நவ 21, 2026 09:08 PM
இம்பால்: வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 15 ஆக இன்று (நவ.,21) உயர்ந்தது. மேலும், 346 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
மணிப்பூரில் முதல்வர் யம்னம் கெம்சந்த் சிங் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு உள்ள காக்சிங் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை நடந்து வந்தது. அங்கு நூற்றுக்கணக்கானோர் வழக்கம் போல் 18ம் தேதி கள்ளச்சாராயம் வாங்கி குடித்துள்ளனர்.
அவர்களில் சிலருக்கு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது. உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் பலருக்கு கடுமையான வயிற்று வலி, மூச்சு திணறல், பார்வை கோளாறு ஏற்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்டோர் அனைவரும் இம்பாலில் உள்ள ஜே.என்.ஐ.எம்.எஸ்., ரிம்ஸ், ஷிஜா, பபினா உள்ளிட்ட மருத்துவமனைகளில் உயர் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இன்று 15 ஆனது. இந்த செய்தி அறிந்ததும் பல்வேறு இடங்களில் கள்ளச்சாராயம் அருந்தியவர்கள் உயிருக்கு பயந்து மருத்துவமனைகளுக்கு படையெடுத்தனர். இதனால் 346 பேர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்துக்கு காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், ‘இது விபத்து அல்ல; பா.ஜ., அரசின் அலட்சியத்தால் ஏற்பட்ட துயரம். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதுடன், இந்த சம்பவத்துக்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியுள்ளார்.