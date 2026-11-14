தமிழகத்தின் 16 மாவட்டங்கள் உட்பட 169 மாவட்டங்களில் மானிய உரம் கடத்தல்? மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் அதிரடி ஆய்வு
தமிழகத்தின் 16 மாவட்டங்கள் உட்பட 169 மாவட்டங்களில் மானிய உரம் கடத்தல்? மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் அதிரடி ஆய்வு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
புதுடில்லி: மத்திய அரசு, விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் வழங்கும் உரங்கள் நாட்டில் 169 மாவட்டங்களில் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளதால், அவை கள்ள சந்தைக்கு கடத்தப்பட்டதா என சி.ஏ.ஜி., எனப்படும் மத்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் குழுவினர் ஆய்வை தொடங்கி உள்ளனர்.
மத்திய அரசு, விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் யூரியா உரம் வழங்குவதற்காக ஆண்டுதோறும் 2 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக மானியம் வழங்கி வருகிறது. நாட்டில் ஆண்டுக்கு 4,000 கோடி கிலோ டன் யூரியா பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் 25 சதவீதம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
யூரியா உரத்தின் பயன்பாடு, மாநில மற்றும் தேசிய சராசரியை விட சில மாவட்டங்களில் அதிகமாக இருப்பது மத்திய அரசின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மானிய விலையில் வழங்கப்படும் யூரியா உரம் கடத்தப்படுகிறதா, வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக கொண்டு செல்லப்படுகிறதா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. சி.ஏ.ஜி., இது தொடர்பான ஆய்வை தொடங்கியுள்ளது.
இந்த ஆய்வை 2027 ஜூன் மாதத்தில் முடித்து பார்லிமென்டின் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.
மானிய உர நுகர்வு அளவு, மாநில மற்றும் தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருந்ததால், முதற்கட்டமாக 149 மாவட்டங்கள் ஆய்வுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டன. மத்திய அரசின் பரிந்துரையை தொடர்ந்து, மேலும் 20 மாவட்டங்கள் சேர்க்கப்பட்டன. இதன்படி, மொத்தம் 169 மாவட்டங்களில் ஆய்வு நடக்கிறது.
உத்தர பிரதேசத்தில் அதிகபட்சமாக 37 மாவட்டங்களும், பீஹாரில் 16, தமிழகத்தில் 16, பஞ்சாப் மற்றும் குஜராத்தில் தலா 14 மாவட்டங்களும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், மஹாராஷ்டிராவின் சில மாவட்டங்களிலும் தணிக்கை நடக்கிறது.
சரக்கு வாகனங்கள் வழித்தடத்தை மாற்றிச் செல்வதும், பல இடங்களில் நின்று செல்வதும், ‘இ – -வே பில்’ எனப்படும், மின்னணு வழிச்சீட்டுகள் வாயிலாக தெரியவந்ததை தொடர்ந்து, யூரியா உரம் கடத்தல் தொடர்பாக மத்திய நிதி அமைச்சகமும் கவலை தெரிவித்துள்ளது.
எல்லையோர மாவட்டங்களில் உரம் கடத்தப்படுவதாக பார்லிமென்ட் குழுவும் ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் யூரியாவுக்கான மூலப்பொருளாக எல்.பி.ஜி., எனப்படும், திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு தேவை. இது வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மானிய யூரியாவை கடத்துவது எரிபொருள் இறக்குமதி செலவையும், அரசின் மானிய சுமையையும் அதிகரிப்பதுடன், பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்துக்கும் வழிவகுக்கிறது.