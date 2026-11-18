பத்திரிகையாளர்களுக்கு தரப்படும் சலுகை சமூகவலைதள பிரபலங்களுக்கு கிடையாது: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டில்லி போலீஸ் பதில்
பத்திரிகையாளர்களுக்கு தரப்படும் சலுகை சமூகவலைதள பிரபலங்களுக்கு கிடையாது: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் டில்லி போலீஸ் பதில்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:24 PM
--–சிறப்பு நிருபர்–
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் நடக்கும்போது, அது தொடர்பான செய்திகளை சேகரிக்க பத்திரிகையாளர்களை தடுக்க கூடாது என உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு, சமூக வலைதள பிரபலங்கள், ‘ரீல்ஸ்’ வீடியோ வெளியிடுபவர்களுக்கு பொருந்தாது என டில்லி போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையான முடிவுகளை எடுத்ததாக பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது.
இதையடுத்து, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி டில்லியில் காங்கிரஸ், திரிணமுல் காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் ‘இண்டி’ கூட்டணி சார்பில் போராட்டங்கள் நடந்தன.
இந்த போராட்டங்களின்போது செய்தி சேகரிக்க சென்ற பத்திரிகையாளர்கள், போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த மனுக்களுக்கு பதில் அளிக்குமாறு டில்லி போலீசாருக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில் டில்லி போலீசார் தரப்பில் நேற்று விரிவான பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
போராட்டங்களின்போது கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும், சட்டம் – ஒழுங்கை காக்கவும் போலீசார் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பர். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திரிகையாளர்களுக்கு மட்டும் அந்த கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து விலக்கு அளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஆனால், சமூக வலைதளங்களில் ‘ரீல்ஸ்’ எனப்படும் குறு வீடியோக்களை வெளியிடுவோர், சமூக வலைதள பிரபலங்கள் ஆகியோருக்கு இந்த விதிவிலக்கு பொருந்தாது.
டிஜிட்டல் ஊடக யுகத்தில், பலர் ‘ரீல்ஸ்’களை உருவாக்கி வணிக ரீதியாக லாபம் பார்த்து வருகின்றனர்.
அதற்கு எந்த ஆட்சேபமும் இல்லை. எனினும், அவர்களை பத்திரிகையாளர்கள் என்ற அந்தஸ்துக்கு உயர்த்த முடியுமா என்பது இதுவரை தீர்மானிக்கப்படவில்லை.
செய்திகளை நடுநிலையாக அணுகும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும், வெறுமனே சமூகவலைதள பதிவுக்காக சம்பவங்களை பதிவு செய்பவர்களுக்கும் இடையே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது. இந்த வித்தியாசமே விதிவிலக்குகளை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணியாக இருக்க வேண்டும்.
போராட்டங்களின்போது, சிலர் கேமரா, மைக்குகளை ஏந்தியபடி, பத்திரிகையாளர்கள் போர்வையில் வலம் வருகின்றனர். இதனால், உண்மையான பத்திரிகையாளர்களையும், ‘ரீல்ஸ்’ பிரபலங்களையும் அடையாளம் காண்பதில் சிக்கல் ஏற்படும்.
அதே சமயம், பி.ஐ.பி., எனப்படும் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் அடையாள அட்டை இல்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காக சுயாதீன ஊடகவியலாளர்களின் செய்தி சேகரிக்கும் சுதந்திரம் மறுக்கப்படாது.
பத்திரிகையாளர்களிடம் இருந்து கேமராவோ அல்லது பிற உபகரணங்களோ பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை. போராட்டக் களத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த பொருட்கள் மட்டுமே கைப்பற்றப்பட்டது.
மேலும், போலீஸ் உயரதிகாரி மீது பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார் எழுப்பிய மூவரில், இருவர் புகாரை தொடர விரும்பவில்லை என தெரிவித்துள்ளனர். மூன்றாம் நபர் விசாரணையில் பங்கேற்கவில்லை. கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில் அப்படியொரு சம்பவம் நிகழவில்லை என்பதும் தெரியவந்தது. இதனால், மூன்று புகார்களும் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.