புதிய வகை போர்களை எதிர்கொள்ள வீரர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்: ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவுரை
புதிய வகை போர்களை எதிர்கொள்ள வீரர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்: ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அறிவுரை
ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM
பாக்டோக்ரா: “எல்லையில் துப்பாக்கிச் சூட்டைத் தாண்டி, புதிய வகை போர்களை எதிரிகள் உருவாக்கி வருகின்றனர்; இவற்றை முறியடிக்க வீரர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் தயாராக இருக்க வேண்டும்,” என, ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, மேற்கு வங்கத்தின் பாக்டோக்ரா பகுதியில் அமைந்துள்ள விமானப்படை தளத்திற்கு, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று (நவ.,7) சென்றார். அங்கு வீரர்கள் மத்தியில் அவர் பேசியதாவது:
நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு சூழல் நாளுக்கு நாள் சிக்கலாகி வருகிறது. எல்லையில் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தவது மட்டுமே போர் என்ற நிலை மாறிவிட்டது. சைபர் தாக்குதல்கள், ட்ரோன் கூட்டுத் தாக்குதல்கள், மறைமுகப் போர், தகவல் போர் என பல புதிய அச்சுறுத்தல்கள் உருவாகியுள்ளன. எதிரி நாடுகள் நேரடியாக மோதலில் ஈடுபடுவதை தவிர்த்து, நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் உள்ள பலவீனங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றன.
சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக தவறான தகவல்களைப் பரப்பி, உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் சந்தேகத்தையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றனர். எனவே, வீரர்கள் தங்கள் வழக்கமான ராணுவ பணிகளுடன், இணையவழி அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் தகவல் போர் நடவடிக்கைகளையும் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். எதிரிகளின் ஒவ்வொரு முயற்சியையும், முறியடிக்க விழிப்புணர்வும் விவேகமும் அவசியம்.
‘சுயசார்பு இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ், நம் நாட்டின் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும், உள்நாட்டு தொழில் நிறுவனங்களும் ட்ரோன்கள், ட்ரோன் எதிர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் நவீன ராணுவ உபகரணங்களை தயாரித்து வருகின்றன. உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களை வீரர்கள் பயன்படுத்த தொடங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எதிர்கால சவால்களை எதிர்கொள்ள ராணுவம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட வேண்டும்.
விமானப் படை விமானிகளின் செயல்திறன், விமானப் பராமரிப்பு, தளவாடங்கள், பொறியியல், தரைக் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் பணியாற்றும் குழுவினரின் ஒத்துழைப்பையும், நம்பிக்கையையும் சார்ந்துள்ளது. எனவே, அனைத்து வீரர்களின் மன உறுதியும் உயர்வாக இருக்க வேண்டும். தீபாவளியின்போது, குடும்பத்தினரை பிரிந்து நாட்டுக்காக பணியாற்றும் வீரர்களின் தியாகத்தை பாராட்டுகிறேன். அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
கடந்த 31ல், விமானப் படை தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்ற ஏர் சீப் மார்ஷல் அசுதோஷ் தீட்சித்துக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், விமானப் படை வீரர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.