லடாக்கில் தன்னாட்சி கவுன்சில் தேர்தலை எதிர்த்து போராடிய சோனம் வாங்சுக்கை 60 நாள் வீட்டு காவலில் வைக்க உத்தரவு
லடாக்கில் தன்னாட்சி கவுன்சில் தேர்தலை எதிர்த்து போராடிய சோனம் வாங்சுக்கை 60 நாள் வீட்டு காவலில் வைக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 15, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தில்: ல் நடக்கவுள்ள தன்னாட்சி மலை மேம்பாட்டு கவுன்சில் தேர்தலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பிரபல சூழலியல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கை, 60 நாட்கள் வீட்டு காவலில் வைக்க லே மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜம்மு – காஷ்மீர் மாநிலத்தை, 2019ல், ஜம்மு – காஷ்மீர், லடாக் என, இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக மத்திய பா.ஜ., அரசு பிரித்தது. இதில், ஜம்மு – காஷ்மீர் மட்டும் சட்டசபையுடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்டது.
யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்ட பின், லடாக்கில் முதன்முறையாக, டிச., 4ல், தன்னாட்சி மலை மேம்பாட்டு கவுன்சில் தேர்தல் நடக்கிறது. அதன்படி, 100 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடக்கிறது. இதில், 36 தொகுதிகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. தவிர, லடாக்கில் உள்ள, 137 பஞ்சாயத்துகள், லே மாவட்டத்தில் உள்ள, 21 வார்டுகள், கார்கில் மாவட்டத்தில் உள்ள, 17 வார்டுகளுக்கும் தேர்தல் நடக்கிறது.
லடாக்கிற்கு மாநில அந்தஸ்து மற்றும் அரசியலமைப்பின், 6-வது அட்டவணையின் கீழ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுக்கும் நிலையில், கடும் குளிர் மற்றும் பருவகால இடம்பெயர்வு காரணமாக, பல வாக்காளர்கள் ஓட்டளிக்கும் உரிமையை இழப்பர் என, சூழலியல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
இதை மறுத்து, லடாக் தலைமை செயலர் ஆஷிஷ் குந்த்ரா கூறுகையில், ‘லடாக்கில் டிச., 16 வரை பள்ளிகள் வழக்கம்போல் செயல்படுகின்றன. குழந்தைகளே பள்ளிக்கு செல்ல முடியும் போது, பெரியவர்கள் ஓட்டளிப்பதில் சிரமம் இருக்காது’ என்றார். இதை ஏற்காத சில அமைப்புகள், தேர்தலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கார்கிலில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்தின. இதே போல், லடாக்கில் உள்ள சில அமைப்புகள் சார்பிலும், தேர்தலை கண்டித்து சமீபத்தில் போராட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற சோனம் வாங்சுக்கை, போராட்டக்களத்தில் இருந்து போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர்.
இந்நிலையில், சூழலியல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கை, 60 நாட்கள் வீட்டுக் காவலில் வைக்க லே மாவட்ட நிர்வாகம் நேற்று உத்தரவிட்டது. இதன்படி, பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகளில் பங்கேற்க அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. போலீசாரின் அறிக்கையின்படி, மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
டில்லியில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், ‘நீட்’ தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து கரப்பான் கட்சி நடத்திய போராட்டத்தில், சோனம் வாங்சுக், 20 நாட்களுக்கும் மேல் தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.