டில்லி அரசுக்கு தனியாக பேரிடர் மீட்பு சிறப்பு படை

UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:24 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், மாநில பேரிடர் மீட்புப்படையை உருவாக்க டில்லி அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
நாட்டின் தலைநகர் டில்லியில் இயற்கை மற்றும் மனிதர்களால் ஏற்படும் பேரிடர்களை எதிர்கொள்ள, 1,050 வீரர்களுடன் மாநில பேரிடர் மீட்புப்படையை உருவாக்க, பா.ஜ.,வை சேர்ந்த முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமையிலான டில்லி மாநில அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் மூத்த அதிகாரிகளுடன், டில்லி முதல்வர் ரேகா சமீபத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது, டில்லியில் அதிநவீன மீட்புக்குழுக்களை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார்.
மேலும், டில்லி தீயணைப்புத் துறை பணியாளர்கள் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு தன்னார்வலர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த பேரிடர் மீட்பு படைப் பிரிவினருக்கு தேவையான பயிற்சியை, தேசிய பேரிடர் மீட்பு படை வழங்கும். மேலும், டில்லியின் புவியியல் சூழல் மற்றும் உள்ளூர் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, சிறப்பு உபகரணங்களை வழங்குவதிலும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப்படை உதவும்.
இதில் டில்லியின், 13 மாவட்டங்களுக்கு தலா ஒரு பிரிவும், அவசரத் தேவைகளுக்காக ஐந்து பிரிவுகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
தீ விபத்துகள், இடிபாடுகள் மற்றும் பெரும் விபத்துகள் போன்ற அவசர காலங்களில், விரைவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் நோக்கில், இந்த பிரிவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும், 50–55 வீரர்கள் இடம் பெறுவர். இவர்கள் மீட்பு மற்றும் நிவராண பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவர். இவர்களில் பெரும்பான்மையானோர், மத்திய துணை ராணுவப் படைகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
தேவைக்கு ஏற்ப, நேரடி ஆள்சேர்ப்பு மூலம் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். இதன் விளைவாக, பெரிய அளவிலான பேரிடர்களின் போது நிவாரணம் மற்றும் மீட்புப் பணிகளுக்குத் தேவையான திறன்களை கொண்ட மாநில மீட்பு படை உருவாகும்.
இந்த தனிப்படைக்கு, ஐ.ஜி., அந்தஸ்தில் உள்ள அதிகாரி தலைமை வகிப்பார்.