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இந்தியாவை அதிகம் விரும்பும் இலங்கை மக்கள்; சர்வதேச ஆய்வில் வெளியான தகவல்

இந்தியாவை அதிகம் விரும்பும் இலங்கை மக்கள்; சர்வதேச ஆய்வில் வெளியான தகவல்

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ADDED : ஆக 14, 2026 02:30 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 02:30 PM

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புதுடில்லி: சர்வதேச அளவில் இந்தியாவை அதிகமாக இலங்கையில் வாழும் மக்கள் விரும்புவதாக, நடத்தப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

சர்வதேச மக்கள் மத்தியில் இந்தியாவின் நிலை குறித்து பியூ ஆய்வு மையம் என்ற நிறுவனம் சுமார் 36 நாடுகளில் ஆய்வு ஒன்றை எடுத்துள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி முதல் மே வரை 42,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், பெரும்பாலான (45 சதவீதம்) நாடுகளில் இந்தியா மிகவும் விருப்பமான நாடாக இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அதேவேளையில், சுமார் 41 சதவீதம் பேர் எதிரான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளனர்.

இதில், நம் அண்டை நாடான இலங்கையைச் சேர்ந்த மக்கள் 79 சதவீதம் பேர், இந்தியா மீது நேர்மறையான எண்ணங்களைக் கொண்டுள்ளனர். வெறும் 11 சதவீதம் பேரே எதிரான கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கு அடுத்தபடியாக, பிரிட்டன் மற்றும் கென்யா நாடுகளில் தலா 71 சதவீதம் மக்கள் இந்தியாவை விருப்ப நாடாக தெரிவித்துள்ளனர். ஜெர்மனியில் 63 சதவீதம் பேரும், இஸ்ரேலில் 60 சதவீதம் பேரும், இத்தாலியில் 56 சதவீதம் பேரும், ஸ்வீடனில் 55 சதவீதம் பேரும் இந்தியாவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளனர்.

அமெரிக்காவைப் பொறுத்தவரையில் 50 சதவீதம் பேர் எதிர்மறையான மதிப்பீட்டையும், 45 சதவீதம் பேர் நேர்மறையான மதிப்பீட்டையும் வழங்கியுள்ளனர். ஜப்பான் (55%), சிங்கப்பூர் (51%), இந்தோனேசியா (50%), பிலிப்பைன்ஸ் (49%), தாய்லாந்து (55%) ஆகிய ஆசிய நாடுகளில் இந்தியாவுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாடே உள்ளது.

மற்றொரு அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் 42 சதவீதம் பேர் சாதகமாகவும், 51 சதவீதம் பேர் எதிராகவும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு இந்தியா அடைக்கலம் அளித்தது உள்ளிட்ட சில காரணங்களால் அண்மைக் காலமாக உறவுகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானில் இந்தியாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டுடன் 91 சதவீதம் பேர் உள்ளனர்.

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