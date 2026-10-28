பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனி ஓய்வறை கட்டாயமாக்க மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவு
பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனி ஓய்வறை கட்டாயமாக்க மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:02 AM
-– சிறப்பு நிருபர் –: நீதிமன்றங்களில் பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனி ஓய்வறை, கழிப்பறை வசதிகளை கட்டாயமாக ஏற்படுத்தி தரும்படி, அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது.
பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கு நீதிமன்ற வளாகங்களில் முறையான அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததை சுட்டிக்காட்டி தொடரப்பட்ட வழக்கு, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, வி.மோகனா ஆகியோர் அமர்வில், நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
நீதிபதிகள் கூறியதாவது:
பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கு தனி ஓய்வறை வசதிகள் இல்லாததை கண்டிக்கிறோம்.
இளம் பெண் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பெண் உறுப்பினர்கள் பணியாற்றும் அனைத்து இடங்களிலும், தனி ஓய்வறை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே நீதிமன்றத்தின் தெளிவான உத்தரவு.
நிதி பற்றாக்குறை அல்லது இட பற்றாக்குறை போன்ற காரணங்களைக் கூறி, இந்த உத்தரவை அமல்படுத்துவதில் இருந்து எந்தவொரு மாநில அரசும் தப்பிக்க முடியாது.
இதற்கு தேவைப்படும் கூடுதல் நிதியை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உடனடியாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். நிலங்களை விரைந்து ஒதுக்கீடு செய்து கட்டுமான பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும்.
மாநில உயர் நீதிமன்றங்களில் உள்ள உட்கட்டமைப்பு குழுக்கள், மாவட்ட மற்றும் தாலுகா நீதிமன்றங்களில் பெண் வழக்கறிஞர்களுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
இந்த பணிகளை நாடு தழுவிய அளவில் ஒருங்கிணைத்து, மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் பொறுப்பு, தலைமை வழக்கறிஞர் ஆர்.வெங்கடரமணியிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது.
மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள், தங்களின் தற்போதைய கள நிலவரம் மற்றும் பணிகள் குறித்த நிலை அறிக்கைகளை தொகுத்து தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை டிச., 2-க்கு ஒத்தி வைத்தனர்.