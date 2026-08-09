போலீசார் முன்னிலையில் எனது கார் மீது கல்வீச்சு: மம்தா பானர்ஜி
போலீசார் முன்னிலையில் எனது கார் மீது கல்வீச்சு: மம்தா பானர்ஜி
ADDED : ஆக 09, 2026 04:47 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:47 PM
கோல்கட்டா: போலீசார் முன்னிலையில் எனது வாகனம் மீது சமூக விரோதிகள் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தினர் என்று திரிணமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி கூறியுள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தின் 24 பராகன்ஸ் மாவட்டத்தில் உயிரிழந்த கட்சி நிர்வாகி ஒருவரின் வீட்டிற்கு சென்ற மம்தா பானர்ஜி கூறியதாவது: எனது கான்வாயை மறித்த சமூக விரோதிகள் எனது கார் மீது கற்களை வீசினர். திருட்டு கோஷம் எழுப்பிய அவர்கள், தண்ணீர் பாட்டீலையும், செருப்புகளையும் வீசினர்.
கடுமையாக நடந்த இந்தத் தாக்குதலின் போது காரின் கண்ணாடி திறந்து இருந்தால், எனது மண்டை உடைந்திருக்கும். நாங்கள் கொல்லப்பட்டு இருப்போம். இது அனைத்தும் போலீசார் முன்பு தான் நடந்தது. இது போன்று முன்பு நான் பார்த்தது இல்லை. மாநிலத்தில் என்ன நடக்கிறது? பாஜவினருக்கு போலீசார் பாதுகாப்பு அளிக்கின்றனர். இவ்வாறு மம்தா பானர்ஜி கூறினார்.