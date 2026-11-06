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சீனாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: லடாக், காஷ்மீரில் நில அதிர்வு

சீனாவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்: லடாக், காஷ்மீரில் நில அதிர்வு

ADDED : நவ 06, 2026 06:52 AM

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ADDED : நவ 06, 2026 06:52 AM

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​ஸ்ரீநகர்: சீனாவில் உள்ள ஜின்ஜியாங் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக, இந்திய எல்லைப் பகுதிகளான லடாக் மற்றும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் லேசான நில அதிர்வு உணரப்பட்டது.

​சீனாவின் ஜின்ஜியாங் பகுதியில், லடாக் எல்லைக்கு மிக அருகில், சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவுகோலில் 5.0 ஆக பதிவானது. லடாக்கின் லே நகரிலிருந்து சுமார் 167 கி.மீ தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையமாக இருந்தது.

​இதன் தாக்கம், இந்திய எல்லைப்பகுதிகளிலும் எதிரொலித்தது. லடாக், காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் பல்வேறு பகுதிகளில் லேசான நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள், அச்சத்துடன் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி வீதிகளில் தஞ்சம் அடைந்தனர்.

​இருப்பினும், இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்போ அல்லது பெரிய அளவிலான சேதங்களோ ஏற்பட்டதாக உடனடித் தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. எல்லைப் பகுதிகளில் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

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