மாணவர்கள் இந்த நாட்டின் ஒளி விளக்குகள்; சொல்கிறார் ராகுல்
மாணவர்கள் இந்த நாட்டின் ஒளி விளக்குகள்; சொல்கிறார் ராகுல்
ADDED : ஆக 09, 2026 03:25 PM
புதுடில்லி: மாணவர்கள் இந்த நாட்டின் ஒளி விளக்குகள். அவர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கிறேன்,' என்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தரபிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜில் நேற்று நடைபெற்ற 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' என்ற மாணவர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றது குறித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் எக்ஸ் தளத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார். அந்தப் பதிவில்; 'பல ஆண்டு உழைப்பு, குடும்ப நிலத்தை விற்று, பெற்றோர் கடன் பெற்று என்னை படிக்க வைத்தார்கள். எனக்கு வேறு வழியில்லை,' என்று மாணவர் ஒருவர் என்னிடம் கூறினார். இது அந்த மாணவனின் தோல்வி கிடையாது. இந்த நாட்டின் கல்வி அமைப்பின் தோல்வி.
ஜார்க்கண்டில் மாணவர்கள் 13 நாட்களாக போராடி வருகின்றனர். உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மவுனம் காத்து வருகிறார். வின் வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட வரவில்லை. பிரதமர் மோடி மன்னிப்பு கேட்பதற்குப் பதிலாக, மன்னிப்புகளை கொடுத்து வருகிறார். டில்லியில் மாணவர்கள் மீது லத்திகள் மற்றும் பெல்லட் குண்டுகளால் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டன. அமித் ஷா ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. இன்றோ நாளையோ, இந்தக் குற்றத்திற்கு நீங்கள் பதிலளித்தே ஆக வேண்டும். மாணவர்கள் இந்த நாட்டின் ஒளி விளக்குகள். அவர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்கிறேன், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.