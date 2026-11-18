கல்வி நிறுவனங்கள் அங்கீகாரத்தை மாணவர்களே சரி பார்க்க வேண்டும்; யுஜிசி அறிவுறுத்தல்
கல்வி நிறுவனங்கள் அங்கீகாரத்தை மாணவர்களே சரி பார்க்க வேண்டும்; யுஜிசி அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 18, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:18 PM
உயர் கல்வி செல்லும் முன்பாக கல்வி நிறுவனங்கள் உரிய அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளனவா என்பதை மாணவர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்' என, பல்கலை மானியக் குழுவான யு.ஜி.சி., அறிவுறுத்தி இருக்கிறது.
உத்தரபிரதேச மாநிலம், எடா மாவட்டத்தில் ஒரு பண்ணை வீட்டில், மருத்துவக் கல்லுாரி இயங்கி வந்தது. இங்கு, பி.பார்ம்., - டி.பார்ம்., - பி.எஸ்.சி., நர்சிங் உள்ளிட்ட துணை மருத்துவ படிப்புகள் கற்பிக்கப்பட்டு வந்தன.
போதிய அங்கீகாரம் இல்லாமல், இந்த கல்லூரி இயங்கி வந்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பான வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம், கல்வி நிறுவனங்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் அங்கீகாரத்தை உறுதிப்படுத்தாமல், மாணவர்கள் சேர வேண்டாம் என, யு.ஜி.சி., அறிவிப்பு வெளியிட அறிவுறுத்தியது.
இதையடுத்து, யு.ஜி.சி., வெளியிட்ட அறிவிப்பு:
நாடு முழுதும் மாணவர்கள், பெற்றோர், பொதுமக்கள் ஆகியோர், ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்வதற்கு முன், அதன் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்க்க வேண்டும். அந்த கல்வி நிறுவனம் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதா என்பதை ஆராய வேண்டும்.
பல்கலை. மானியக் குழு சட்டம் மற்றும் இன்னும் பிற சட்டத்தின் கீழ், அந்த கல்வி நிறுவனங்கள், சம்பந்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை வழங்க அனுமதி பெற்றுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனம், தொலைதுார படிப்பு, 'ஆன்லைன்' படிப்பு ஆகியவற்றுக்கு முறையான அனுமதி பெற்றுள்ளதா என்பது குறித்து சரிபார்க்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்கள் வெளியிடும் அங்கீகார இணைப்பு, அனுமதிகள் அல்லது பட்டங்களை வழங்குவதற்கான அதிகாரம் குறித்த விளம்பரங்கள், சமூக வலை தளங்கள், பிரசுரங்கள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள் அல்லது கூற்றுகளை மட்டுமே முழுமையாக நம்ப வேண்டாம்.
யு.ஜி.சி.யின் www.ugc.gov.in என்ற இணையதளத்தில், கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கீகாரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும். பல்கலை.யால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் விபரங்களையும், போலி கல்வி நிறுவனங்களின் விபரங்களையும், www.ugc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.