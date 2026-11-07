நண்பரின் 20 வயது மகளிடம் காதல் திருமணத்துக்கு மறுத்ததால் தற்கொலை
நண்பரின் 20 வயது மகளிடம் காதல் திருமணத்துக்கு மறுத்ததால் தற்கொலை
UPDATED : நவ 07, 2026 01:04 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:04 PM
புதுடில்லி: நண்பரின் மகளை ஒருதலையைாக காதலித்தவர், தன்னை விட பாதி வயதில் உள்ள அந்த பெண் திருமணத்திற்கு மறுத்ததால் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
உத்தரபிரதேசத்தின், சந்த் கபீர் நகரை சேர்ந்தவர், சந்தீப், 47. இவருக்கு திருமணமாகி, இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். வடமேற்கு டில்லியின், வசீர்பூர் தொழில்பேட்டையில் உள்ள ஒரு பாத்திர தொழிற்சாலையில் வேலை பார்த்தார். விடுமுறையின் போது, சொந்த ஊருக்கு சென்று குடும்பத்தினரை சந்திப்பது வழக்கம்.
சொந்த ஊர் சென்ற போது, தன் நண்பர் ஒருவரின் வீட்டிற்கும் அடிக்கடி சென்று வந்தார். அந்த நண்பரின் 20 வயது மகள் மீது சந்தீப்புக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு தலையாக அந்த பெண்ணை காதலித்து வந்தார். தனது சிபாரிசில், டில்லி, வசீர்பூரில் உள்ள ஒரு பாத்திரக்கடையில், அந்த பெண்ணுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தார். அந்த பெண், டில்லியில் தனியாக வசித்து வந்தார்.
அந்த பெண்ணுடன் அடிக்கடி மொபைல் போனில் பேசி வந்த சந்தீப், காதலில் உருகினார். இதை உணர்ந்த அந்த பெண், சந்தீப்புடன் பேசுவதையே நிறுத்திவிட்டார்.
இதனால், மனமுடைந்த சந்தீப், இரண்டு டின்களில் பெட்ரோல் வாங்கினார். அந்த பெண்ணின் தொழிற்சாலைக்கு சென்றார். அந்த பெண்ணிடம், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி வற்புறுத்தினார். அந்த பெண் திட்டவட்டமாக மறுத்தார்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த சந்தீப், பெட்ரோலை தன் மீது ஊற்றிக் கொண்டு தீ வைத்துக் கொண்டார். தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்து, அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக, பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தற்கொலை தொடர்பாக சந்தீப் எழுதி வைத்திருந்த கடிதத்தில், தன் நண்பரின் மகள், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததால், இந்த விபரீத முடிவுக்கு சென்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது குறித்து, சந்தீப்பின் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவித்த போலீசார், தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.