போதைப் பொருள் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க 449 பிரத்யேக நீதிமன்றங்கள்: மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
போதைப் பொருள் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க 449 பிரத்யேக நீதிமன்றங்கள்: மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:32 PM
புதுடில்லி: ‘நாடு முழுதும், போதைப் பொருள் தடுப்பு தொடர்பான தீவிரமான குற்ற வழக்குகளை விரைந்து விசாரிக்க, 449 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பது குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகள் புதிதாக நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என, உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
என்.ஐ.ஏ., எனப்படும், தேசிய புலனாய்வு முகமை மற்றும் போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுதும் ஏராளமான வழக்குகள் பதிவாகி வருகின்றன. இந்த வழக்குகளை விரைந்து விசாரிப்பதற்கு போதிய நீதிமன்றங்கள் இல்லாததால், விசாரணைகள் தாமதமாகி வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தை தாமே முன்வந்து உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வருகிறது.
கடந்த செப்., 7ல் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, பிரத்யேகமாக சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பது தொடர்பாக பரிசீலிக்கும்படி சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டது. இதற்காக ஆறு வார கால அவகாசமும் அளித்தது.
இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அமர்வில் இவ்வழக்கு நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாத்தி, ‘‘சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைப்பது குறித்து ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவுகளை அமல்படுத்துவதில் போதிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை,’’ என, தெரிவித்தார்.
இதை குறித்துக் கொண்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
நாடு முழுதும் போதைப் பொருள் தொடர்பான தீவிரமான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. நீதிமன்றங்களிலும் இது தொடர்பான வழக்குகள் விரைந்து முடிக்கப்படாமல் தேங்கி கிடக்கின்றன.
நாடு முழுதும் போதை பொருள் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க 449 பிரத்யேக சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் தேவை என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் பிரமாண பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில், 176 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே, செயல்பாட்டில் இருக்கின்றன. எஞ்சிய நீதிமன்றங்களை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர தேவையான அனைத்து உள்கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகளையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் விரைந்து எடுக்க வேண்டும். சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பது தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் புதிதாக நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதே போல், தேசிய புலனாய்வு முகமை சட்டப் பிரிவு 11ன் கீழ் வழக்குகளை விசாரிக்க மாநில அரசுகள் அமைத்துள்ள சிறப்பு நீதிமன்றங்களின் முன்னேற்றம் குறித்தும் உச்ச நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்தது.
அப்போது, தமிழகத்தில் உத்தேசமாக இரண்டு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, அதில் ஒன்று ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளதாகவும், இரண்டாவது சிறப்பு நீதிமன்றம் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.