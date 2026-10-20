நொய்டாவில் ஆக்கிரமிப்பில் உருவான முழுநகரம் உடனடியாக அகற்ற உச்சநீதிமன்றம் கண்டிப்பு
நொய்டாவில் ஆக்கிரமிப்பில் உருவான முழுநகரம் உடனடியாக அகற்ற உச்சநீதிமன்றம் கண்டிப்பு
UPDATED : அக் 20, 2026 02:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 02:54 PM
புதுடில்லி: நொய்டாவின், 96, 97 மற்றும் 98 ஆகிய செக்டார்களில், ‘யுனிடெக் குரூப்’ நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களில் உள்ள அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றுமாறு, கவுதம் புத்தா நகர் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், காவல்துறைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
யுனிடெக் நிறுவனத்தின் வீட்டு வசதி திட்டங்களில் முதலீடு செய்தவர்கள், தங்கள் வீடுகளைப் பெறுவதற்காக பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகக் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களின் அடிப்படையில், உச்சநீதிமன்றம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது.
யுனிடெக் நிறுவனத்தின் முன்னாள் உரிமையாளர்களான சஞ்சய் சந்திரா மற்றும் அஜய் சந்திரா சகோதரர்கள் மீது, வீட்டு வாங்குவோரை ஏமாற்றியது மற்றும் நிதியை வெளிநாடுகளுக்கு திசைதிருப்பியது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இவர்களது தந்தை ரமேஷ் சந்திரா மற்றும் சஞ்சய் சந்திராவின் மனைவி பிரீத்தி சந்திரா ஆகியோரும்,7,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக நடந்த பணமோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து, இவர்களன் 2,600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குநரகம் முடக்கியது.
டில்லி காவல்துறையின் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு விசாரித்து வரும் 63 வழக்குகளிலும், இந்த உரிமையாளர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், விசாரணை இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை. இவர்கள் 2017-ம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த 2020-ம் ஆண்டு, யுனிடெக் நிறுவனத்தை மத்திய பெருநிறுவன விவகார அமைச்சகம், தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து, முடங்கியுள்ள திட்டங்களை நிறைவு செய்ய புதிய வாரியத்தை நியமித்தது. இதில் 12,000-க்கும் மேற்பட்ட வீட்டு வாங்குவோர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட வாரியம், நிதி திரட்டவும், நில உரிமையாளர் அமைப்புகளுடன் நிலவும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. ஆனாலும், யுனிடெக் வீட்டுவசதி திட்டங்களை முடிப்பதில் தாமதம் நீடிக்கிறது.
கடந்த 2021-ம் ஆண்டில், இந்த வாரியம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு திட்டத்தைச் சமர்ப்பித்தது. அதில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள், 15,000 குடியிருப்பு அலகுகளை ஒப்படைப்பதாக உறுதியளித்திருந்தது. ‘வீட்டு வாங்குவோர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தொகைகளைக் கொண்டு, திட்டங்களை நிறைவு செய்வதற்கு 16,970 கோடி ரூபாய் திரட்டப்படும்’ என்று அந்த வாரியம் முன்னதாக நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்திருந்தது.
இருப்பினும், வீடு வாங்கியோர் நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்தாதது மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் உள்ள நில உரிமையாளர் அமைப்புகள் தாக்கல் செய்த புகார்கள் போன்றவற்றாலும், பல்வேறு தடைகள் ஏற்பட்டன.
இது தொடர்பாக அரசு நியமித்த குழுவின் அறிக்கை, உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், ‘நொய்டா 96,97 மற்றும் 98 ஆகிய செக்டார்களில் யுனிடெக் குழுமத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களில் பெரும்பான்மையானவை ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒரு கிராமமமே உருவாகி உள்ளது. இதனால், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் கட்டுமானப்பணிகள் முடங்கி உள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான வீடு வாங்குவோருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நிவராணமும் தாமதமாகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
செக்டார் 96, 97 மற்றும் 98-இல் அமைந்துள்ள ‘ஆம்பர், பர்கண்ட, வில்லோஸ்’ ஆகிய திட்டங்களில், சொகுசு குடியிருப்பு கோபுரங்கள் மற்றும் பங்களாக்களுக்கான மனைகள் உள்ளன. இவற்றை மொத்தம் 5,586 பேர் வாங்கியுள்ளனர்.
ஆம்பர் மற்றும் பர்கண்டி திட்டங்கள், இந்த மூன்று செக்டார்களில் மொத்தம் 164 ஏக்கர் பரப்பளவில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆம்பர் திட்டத்தில் 422 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைக் கொண்ட ஏழு கோபுரங்களும், பர்கண்டி திட்டத்தில் 395 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளைக் கொண்ட ஏழு கோபுரங்களும் அடங்கும்.
இவற்றின் கட்டுமானப் பணிகள் இன்னும் முழுமையடையவில்லை. இந்த இரண்டு திட்டங்களிலும் 638 பேர் வீடுகளை பெறக் காத்திருக்கின்றனர். கபை்ா 2024-ம் ஆண்டில், இந்தத் திட்டங்களின், திருத்தப்பட்ட கட்டுமானத்திற்கு நொய்டா நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்தது. மேலும், 397 பங்களா மனைகளைக் கொண்ட, ‘வில்லோஸ்’ திட்டத்திற்கான கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கும், அந்த அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
யுனிடெக் நிறுவனத்தின் திட்டங்களைக் கண்காணிக்க மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அனுபா அகர்வால், ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள சொத்துகளின் பட்டியலைத் தயாரித்து வருவதாக நீதிமன்றத்திடம் தெரிவித்தார். இந்த மூன்று செக்டார்களிலும், ‘மாயா நகர்’ என்ற பெயரில், ஒரு முழு கிராமமே உருவாகியுள்ளதாகவும், இந்த ஆக்கிரமிப்புகளால் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடர முடியாமல் குழுவினர் சிரமப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார்.
இது தொடர்பாக, நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே.வி. விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:
யுனிடெக் நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான பல காலி நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாக வழக்கறிஞர்கள் மூலம் எங்களுக்குத் தெரியவந்துள்ளது. இது மிகவும் தீவிரமான விஷயம். ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்ந்து நீடித்தால், ஒரு கட்டத்தில் அவற்றை திடீரென அகற்றுவது மிகவும் கடினமாகிவிடும். சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள அனைத்து சொத்துகளின் பட்டியலையும், நொய்டா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் காவல் ஆணையரிடம், வாரியம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
காவல்துறை ஆணையர், நொய்டா ஆணையத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் கவுதம் புத்தா நகர் மாவட்ட கலெக்டர் ஆகியோர் உடனடியாகச் செயல்பட வேண்டும். இந்த நிலங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆக்கிரமிப்பையும் விரைந்து அகற்ற வேண்டும்.
தொடங்கப்பட வேண்டிய கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு, இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் தடையாக இருக்கக்கூடாது. சம்பந்தப்பட்ட மூன்று அதிகார அமைப்புகளும், நவ., 17-ல் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.