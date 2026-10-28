சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக அவதுாறு உத்தவ் சிவசேனா மூத்த தலைவர் ஆஜராக உத்தரவு
சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக அவதுாறு உத்தவ் சிவசேனா மூத்த தலைவர் ஆஜராக உத்தரவு
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
-–சிறப்பு நிருபர்–
உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக அவதுாறு பரப்பும் வகையில் கருத்து தெரிவித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், உத்தவ் சிவசேனா கட்சி மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி டில்லியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ‘இண்டி’ கூட்டணி போராட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளது. சமீபத்தில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை சந்திக்க ராகுல் நேரம் கேட்டிருந்தார். ‘நீதித்துறை அரசியலாக்கப்படுவதை விரும்பவில்லை’ என, கூறி அவரை சந்திக்க தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மறுப்பு தெரிவித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த உத்தவ் சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மீது அரசியல் ரீதியான குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு எதிராக அவதுாறு பரப்பும் வகையில் பேசியதாக புகார் எழுந்தது. இதே போல், கேரள காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் பத்திரிகையாளர் நிகில் வாக்லேவும் சமூக வலைதளத்தில் அவதுாறான கருத்துகளை பதிவிட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் சங்கம், சஞ்சய் ராவத், கேரள காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் பத்திரிகையாளர் நிகில் வாக்லேவுக்கு எதிராக அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தது. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் எம்.பஞ்சோலி அமர்வில் இவ்வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது பத்திரிகையாளர் நிகில் வாக்லே தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் இந்திரா ஜெய்சிங், ‘‘சமூக வலைதளத்தில் அந்த பதிவை மனுதாரர் உடனடியாக நீக்கிவிட்டார். நீதிமன்றத்திலும் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரி, விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். பத்திரிகை துறையில் அவரது அனுபவத்தை கருத்தில் கொண்டு அவமதிப்பு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டதை ரத்து செய்ய வேண்டும். உடல்நலனையும் கருத்தில் கொண்டு, ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ வாயிலாக வழக்கில் ஆஜராக அனுமதிக்க வேண்டும்,’’ என கோரினார்.
இதே போல், கேரள காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவும் நீதிபதிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற பார் அசோசியேஷன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பிரதீப் ராய் மற்றும் ராகுல் கவுஷிக், ‘நாட்டின் மிக உயர்ந்த நீதித்துறையை அவமதிக்கும் வகையில், மிகவும் தரக்குறைவாக கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றம் தலையிட்ட பிறகே, சமூகவலைதளத்தில் அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டது. மேலும், சஞ்சய் ராவத் தரப்பில் இதுவரை எந்த பதில் மனுவும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை’ என சுட்டிக்காட்டினர்.
இவ்வழக்கில், பத்திரிகையாளர் நிகில் வாக்லே நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை பரிசீலித்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையில் நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளித்து, ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ வாயிலாக ஆஜராக அனுமதி அளித்தனர். மேலும், வரும் நவ., 17ல் நடக்கும் இவ்வழக்கு விசாரணையின்போது உத்தவ் சிவசேனா மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.