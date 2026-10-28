பாதியில் முடங்கிய குடியிருப்பு கட்டுமானங்கள் இடைக்கால மனுக்களால் சுப்ரீம் கோர்ட் அதிருப்தி
பாதியில் முடங்கிய குடியிருப்பு கட்டுமானங்கள் இடைக்கால மனுக்களால் சுப்ரீம் கோர்ட் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
-–சிறப்பு நிருபர்–
‘நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதியில் முடங்கும் குடியிருப்பு கட்டுமானங்கள் தொடர்பான ஒவ்வொரு வழக்கிற்கும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்வு மையமாக செயல்பட முடியாது’ என, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அடங்கிய அமர்வு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் மூலம் கட்டப்படும் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான கட்டட பணிகள் திடீரென பாதியிலேயே நின்று விடுகின்றன. சில நேரங்களில் பொதுமக்களுக்காக மாநில அரசுகள் சார்பில் கட்டப்படும் குடியிருப்புகளும் சட்ட பிரச்னைகளால் பாதியிலேயே நின்று விடுகின்றன.
இதனால், அந்த வீடுகளை வாங்க முன்தொகையோ அல்லது முழு தொகையோ செலுத்தியவர்கள், குறித்த நேரத்தில் வீட்டை பெற முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். தவிர, வீடு வாங்குவதற்காக பெற்ற கடனுக்கும், வாடகை வீட்டிற்கும் என மாத சம்பளத்தில் பெரும் தொகையை செலவிட நேரிடுகிறது.
இதைத் தொடர்ந்து இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில் ஏராளமான மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மனுக்கள் அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து, அவ்வப்போது உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்து வருகிறது.
இந்தச் சூழலில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிதாக இடைக்கால மனுக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இது தொடர்பான வழக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதி ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் நீதிபதி வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ‘‘பாதிக்கப்பட்ட உரிமையாளர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு மனுக்களும், அவமதிப்பு வழக்குகளையும் தொடர்வர் என நாங்கள் நினைக்கவில்லை. இதனால், பிரதான வழக்கு விசாரணை பாதிக்கப்பட்டு, தீர்ப்பு வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே, வீட்டை வாங்கிய உரிமையாளர்கள் சற்று நிதானம் காக்க வேண்டும். பிரதான வழக்கின் மீது உச்சநீதிமன்றம் இறுதி முடிவு எடுத்த பின், உயர் நீதிமன்றங்கள் அதற்கு மாறான தீர்ப்பை வழங்க முடியாது,’’ என்றார்.
இதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
பிரதான வழக்கின் விசாரணை இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருப்பதால், மனுதாரர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டும். அவசரம் கருதுபவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட உயர் நீதிமன்றங்களை அணுகலாம்.
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாதியில் முடங்கும் குடியிருப்பு கட்டுமானங்கள் தொடர்பான ஒவ்வொரு வழக்கிற்கும் உச்ச நீதிமன்றமே தீர்வு மையமாக செயல்பட முடியாது. அதே சமயம், இந்த பிரதான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கும் சட்டப்பூர்வ கோட்பாடுகள் உயர் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கு வழிகாட்டியாக அமையும். அதன் அடிப்படையில் வழக்குகளை அந்த உயர் நீதிமன்றங்கள் விரைந்து விசாரித்து தீர்ப்பளிக்க முடியும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.