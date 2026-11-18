ராம்லீலா மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்த தடை கோரிய வழக்கு; சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்
ராம்லீலா மைதானத்தில் போராட்டம் நடத்த தடை கோரிய வழக்கு; சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்
ADDED : நவ 18, 2026 06:18 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:18 PM
-நமது டில்லி நிருபர்-
சமீபத்தில் டில்லி, ராம்லீலா மைதானத்தில் நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களால், மத்திய டில்லி பகுதியில் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. வணிக நிறுவனங்கள், வர்த்தகர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். டில்லி கிரானா கமிட்டி மற்றும் டில்லி இரும்பு வணிகர் சங்கம் சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
'பண்டிகை காலங்களில் மத்திய டில்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானத்தில் போராட்டங்கள் நடத்துவதை நிறுத்த வேண்டும். இந்த இடங்கள் எல்லா காலங்களில் போராட்டங்கள் நடத்துவதற்கு ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்க முடியாது' என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது. எதிர்மனுதாரர்களாக இடம் பெற வேண்டிய அமைப்புகளின் பெயர்களையும் சேர்க்கும் படி நவ., 3ல் சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி, கரப்பான் பூச்சி கட்சி மற்றும் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் ஆகிய அமைப்புகளை எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்த்து, திருத்தப்பட்ட மனு, தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, மோகனா விசாரித்தனர்.
நீதிபதிகள் கூறியதாவது: பேராட்டம் நடத்துவதற்கான உரிமை, வணிகம் செய்வதற்கான உரிமை ஆகிய இரண்டு அடிப்படை உரிமைகளுக்கு இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம். இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளிடம் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிடப்படுகிறது.
மத்திய அரசு, டில்லி அரசு, டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் ஆகியோருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும். டில்லி மற்றும் பிற இடங்களில் சமீபத்தில் நடந்த போராட்டங்கள் தொடர்பான பல்வேறு வகை வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கான தேதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும். இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.