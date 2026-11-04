தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு முழு சட்ட பாதுகாப்பா? மத்திய அரசு பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு முழு சட்ட பாதுகாப்பா? மத்திய அரசு பதில் அளிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் நோட்டீஸ்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 08:08 PM ADDED : நவ 04, 2026 08:05 PM
–சிறப்பு நிருபர்–
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு, குற்றவியல் நடவடிக்கையில் இருந்து முழு விலக்கு அளிக்கும் 2023 சட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது பதில் அளிக்கும்படி மத்திய அரசு மற்றும் தேர்தல் கமிஷனுக்கு, உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளது.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு முழு சட்ட பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் பார்லிமென்டில் கடந்த 2023ல் புதிய சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தேர்தல் கமிஷனர்கள் பதவியில் இருக்கும்போது, அதிகாரப்பூர்வமாக மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள், வெளியிடும் அறிக்கைகள், எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்வதை இச்சட்டம் தடுக்கிறது.
‘தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் பிற தேர்தல் கமிஷனர்கள் சட்டம், 2023’–ன் 16வது சட்டப் பிரிவின் அரசியல் சாசன செல்லுபடிதன்மையை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொது நல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனுடன், டில்லியில் தேர்தல் கமிஷன் மேற்கொண்டு வரும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பான மனுக்களையும் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு நேற்று விசாரித்தது.
அப்போது, மனுதாரரும், வழக்கறிஞருமான அருண் குமார் அகர்வால் ஆஜராகி முன்வைத்த வாதம்:
தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கான இந்த சட்டப் பாதுகாப்பு எந்த விதிவிலக்கும் இல்லாமல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தவறான நோக்கத்துடன் அல்லது அதிகார வரம்பை மீறி மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு கூட, எவ்வித விதிவிலக்கும் இல்லாமல் முழு சட்ட பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இது, நம் அரசியல் சாசன சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சமான நீதிமன்ற ஆய்வுக்கு எதிராக உள்ளது.
வாக்காளர்களின் பெயர்கள் தவறுதலாக நீக்கப்பட்டாலோ அல்லது முறைகேடுகள் நடந்தாலோ பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சட்டப்பூர்வ தீர்வை பறிக்கும் வகையில் உள்ளது. எனவே, 2023ல் நிறைவேற்றப்பட்ட இச்சட்டத்தில் உள்ள 16வது பிரிவு அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு விரோதமானது என பிரகடனம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் வாதிட்டார்.
இவ்வழக்கு விசாரணையின் போது, எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி தொடர்பாக நீதிபதிகள் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.
குறிப்பாக, டில்லியில் உடனடியாகத் தேர்தல் ஏதும் இல்லாத சூழலில், எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கைகளை இவ்வளவு அவசரமாக நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பினர். படிவம் – 6-ஐ மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வற்புறுத்தக் கூடாது என்றும், படிவங்களை தாமதமாகச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர்.
ஒரு கட்டத்தில், நீதிபதி ஜாய்மால்யா பக்சி, ‘‘ஒரு வாக்காளரின் கவனக்குறைவுக்காக அவரது ஓட்டுரிமையை நிரந்தரமாக பறித்து தண்டிக்க முடியுமா?’’ என கேள்வி எழுப்பினார்.
இதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
வாக்காளர் பட்டியலில் நீக்கப்பட்டவர்கள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியலை உள்ளூர் மொழிகளில் வட்டார அளவில் காட்சிப்படுத்த தேர்தல் கமிஷன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால், பெயர் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் யாரும் பதற்றம் அடைய தேவையில்லை.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் பிற தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு முழு சட்டப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் சட்டத்தை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு மத்திய அரசு, தேர்தல் கமிஷன் பதில் அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
அதேவேளையில், எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கையின்போது, பெயர் விடுபட்டாலோ அல்லது காலக்கெடு முடிந்தாலோ ஒருவரது ஓட்டளிக்கும் உரிமை நிரந்தரமாகப் பறிபோகாது என்றும், வேட்புமனுத் தாக்கல் முடியும் கடைசி நாள் வரை வாக்காளர் பட்டியலில் திருத்தங்கள் செய்யக் குடிமக்களுக்கு உரிமை உண்டு என்றும் நீதிபதிகள் தெளிவுப்படுத்தினர்.
டில்லியில் வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்புக்கான காலக்கெடுவை நீட்டிப்பது மற்றும் தாமதமாக கணக்கெடுப்பு படிவங்களை பெறுவது குறித்து பரிசீலிப்பதாக தேர்தல் கமிஷன் தெரிவித்தது. இதையடுத்து இவ்வழக்கை வரும் நவ., 19ம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.