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நீதிபதிகள் நியமனத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை; கொலீஜியம் பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி விமர்சனம்

நீதிபதிகள் நியமனத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை தேவை; கொலீஜியம் பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி விமர்சனம்

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:35 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 09:35 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

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புதுடில்லி: ''நீதிபதிகளை நியமிக்கும் உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியம், அதற்கான காரணங்களை வெளிப்படையாக தெரிவிக்காமல் இருப்பது, திறம்பட பணியாற்றும் நீதிபதிகளுக்கு செய்யும் அநீதியாகும்,'' என, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

டில்லியில் 'விதி' சட்ட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அவர் பேசியதாவது: நீதிபதிகள் நியமனங்களை உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியமே பரிந்துரை செய்து வருகிறது. கடந்த மூன்று பரிந்துரைகளின்போதும், நீதிபதிகள் உயர் பதவிக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கான காரணங்களை கொலீஜியம் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை.

இது, திறம்பட பணியாற்றி சாதனைகள் புரிந்த பல நீதிபதிகளின் உழைப்பை உரிய முறையில் அங்கீகரிக்காமல் கொலீஜியம் சுலபமாக கடந்து சென்று விடுவதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது. இது வெளிப்படைத்தன்மை என்ற கொள்கையில் இருந்து நாம் பின் வாங்குகிறோமா என்ற ஐயத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

அதே சமயம், காரணங்களை மறைப்பது, தகுதியற்ற நபர்கள் நீதித்துறைக்குள் நுழையவும் வாய்ப்பளித்து விடுகிறது. அப்படி நீதித்துறைக்குள் நுழைபவர்கள் பின்னாளில் சமூகத்தை 'எறும்புகள்' என கொச்சையாக விமர்சிக்கின்றனர். இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விழுமியங்களுக்கு எதிரானது.

இத்தகைய நபர்கள் நீதித்துறைக்குள் நுழைவதை தடுக்க, கொலீஜியத்தில் விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும். நீதிபதிகள் நியமனத்திற்கான காரணங்களை தெளிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். முன்பெல்லாம் நீதிபதிகள் நியமனத்தின்போது ஒரு சில காரணங்களையாவது கொலீஜியம் தெரிவித்து வந்தது. ஆனால், சமீபகாலங்களாக ஒரே பாணியில் அறிக்கைகள் வெளியாவது கவலை அளிப்பதாக இருக்கிறது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

சமீபத்தில் ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சமூகத்தை 'எறும்புகள்' என விமர்சித்ததாக கூறிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான், அந்த நீதிபதியின் பெயரை வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவில்லை. கடந்த 2024ல் விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் பற்றி சர்ச்சையான வகையில் பேசியிருந்தார். அந்த விவகாரத்தையே நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான் சுட்டிக்காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

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