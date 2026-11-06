மேகமலை விவகாரம்; 5 மாதத்தில் குழு அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
மேகமலை விவகாரம்; 5 மாதத்தில் குழு அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 06, 2026 12:58 PM
ADDED : நவ 06, 2026 12:58 PM
புதுடில்லி: தேனி, கடமலை - மயிலை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளில் மலை கிராமங்களில், பல தலைமுறைகளாக ஆயிரக்கணக்கானோர் வசித்து வருகின்றனர். இந்தப் பகுதிகள் மேகமலை புலிகள் காப்பக எல்லைக்குள் வருவதாகக் கூறி, அங்கு வசிக்கும் மக்களை வெளியேற்றும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதற்கு 98 கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேகமலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற உச்சநீதிமன்றமும் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. சிறிது கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாக தமிழக அரசு கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.
தற்போது, மேகமலை விவகாரத்தில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையில் 5 மாதங்களுக்கு குழு அமைக்க நீதிபதிகள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர். மேகமலையில் 30 நாட்களில் கிராம சபையை உருவாக்கவும், ரிசார்ட்டுகள் போன்ற சட்டவிரோத கட்டுமானங்களை அகற்றும் செயல்திட்டத்தை உருவாக்கவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் செயல்திட்டத்தை இந்தக் குழுவிடம் தமிழக அரசு வழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேகமலையில் உள்ள பழங்குடியினர்கள், பழங்குடியினர் அல்லாதவர்களின் விபரங்களையும் சேகரிக்க குழுவிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழு அளிக்கும் பரிச்நதுரைகளின்படியே, இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணை நடத்தப்படும், என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.