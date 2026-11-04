குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு சட்டத்தை கண்காணிக்க சிறப்பு பிரிவை அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு சட்டத்தை கண்காணிக்க சிறப்பு பிரிவை அமைக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 08:33 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:33 PM
புதுடில்லி: குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்தச் சட்டம் முறையாக செயல்படுவதை கண்காணிக்க, சிறப்பு பிரிவை அமைக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 1986ல் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை தொழிலாளர் தடை சட்டத்தை, 2016ல் மத்திய அரசு திருத்தி அமைத்தது. இந்த சட்டத்தின்படி, 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை நிறுவனங்களில் பணியமர்த்துவது தடை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், 1986ம் ஆண்டு சட்டத்தில், பீடி சுருட்டும் தொழில்கள் போன்ற குடும்ப தொழில்களில் குழந்தைகளை பயன்படுத்த இருந்த சில விதிகளை எதிர்த்து, கடந்த 2009ல் ‘ஹெல்த் பார் மில்லியன்ஸ்’ என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த மனு, சமீபத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த வழக்கில், நீதிபதிகள் எஸ்.வி.என். பாத்தி, என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவின் விபரம்:
குழந்தை தொழிலாளர்கள் விவகாரத்தில், 2016லேயே மத்திய அரசு சட்ட திருத்தம் கொண்டுவந்து, 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை அனைத்து வகையான வேலைகளிலும் அமர்த்துவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது. இருப்பினும், இந்த சட்ட கட்டமைப்பை மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்துவதே இப்போதைய முக்கிய தேவை.
எனவே, குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை திருத்தச் சட்ட விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்க மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம் சிறப்புப் பிரிவை உருவாக்க வேண்டும்.
இந்த சட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்கும், சட்ட அமலாக்க முகமைகளை கண்காணிப்பதற்கும், அந்தந்த மாநில தலைமைச் செயலர்கள் மூலம் உரிய வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும். கடந்த 2016ல் கொண்டு வரப்பட்ட சட்ட திருத்தங்கள் காகித வடிவில் மட்டும் இல்லாமல், கள அளவில் முழு வீச்சில் அமல்படுத்தப்பட்டு குழந்தைகள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினரின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.