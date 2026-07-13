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அயோத்தி ராமர் கோவில் நிதி முறைகேடு விவகாரம்: எஸ்.ஐ.டி., அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு

அயோத்தி ராமர் கோவில் நிதி முறைகேடு விவகாரம்: எஸ்.ஐ.டி., அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:13 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:13 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM

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-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-

அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு விவகாரத்தை விசாரிக்கும் எஸ்.ஐ.டி., எனப்படும், சிறப்பு விசாரணைக்குழு, தங்கள் விசாரணை நிலை குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை மோசடி தொடர்பாக, வழக்கறிஞர்கள் அஜய் குமார் ராய், தினேஷ் குமார் யாதவ் மற்றும் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள எம்.பி., சுதாகர் சிங் ஆகியோர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மூன்று பொதுநல மனுக்கள் தாக்கல் செய்தனர். அதன் விபரம்:

நன்கொடை முறைகேட்டு வழக்கை தற்போது விசாரித்து வரும் உத்தர பிரதேச மாநில எஸ்.ஐ.டி.,க்கு, இத்தகைய சிக்கலான நிதி முறைகேடுகளைக் கண்டறியும் அதிநவீன மற்றும் தடயவியல் புலனாய்வுக் உள்கட்டமைப்புகள் இல்லை.

மேலும், வழக்குப்பதிவு செய்யாமலேயே அவர்கள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதால், அதன் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்குறியாகிறது. எனவே, உச்ச நீதிமன்ற மேற்பார்வையில் சி.பி.ஐ., விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.

கோவில் உண்டியல் மற்றும் பொது நன்கொடைகளில் நடந்துள்ள இந்த மோசடி தொடர்பான கணக்கு புத்தகங்கள், யு.பி.ஐ., வாயிலாக நடந்த பணிப்பரிமாற்றங்கள், 'சிசிடிவி' காட்சிகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் சர்வர் தரவுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மின்னணு ஆதாரங்களையும் மாநில அரசு உடனடியாகப் பாதுகாக்க இடைக்கால உத்தரவிட வேண்டும்.

அறக்கட்டளையின் நிதி நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் மற்றும் நிதி நிபுணர்களை அடங்கிய தற்காலிகக் குழுவை அமைக்க வேண்டும். தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கைகளை இணையதளத்தில் வெளியிட அறக்கட்டளைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு மனுவில் கோரப்பட்டு இருந்தது.

இந்த மனுக்கள், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தபோது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:

ராமர் கோவில் நிதி மோசடி குறித்து உத்தர பிரதேச மாநில அரசு அமைத்துள்ள சிறப்பு விசாரணைக் குழு, தங்களது தற்போதைய விசாரணை நிலை மற்றும் அந்த விசாரணைக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களின் விபரங்கள் அடங்கிய விரிவான அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

சி.பி.ஐ., விசாரணை கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு மீது மத்திய அரசு, உ.பி., அரசு மற்றும் ஸ்ரீ ராமஜென்மபூமி தீர்த்த ஷேத்ரா அறக்கட்டளை ஆகிய தரப்பினர் பதிலளிக்க நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கிறோம்.

இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

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